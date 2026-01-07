El Sevilla traspasa a Ramón Martínez al Valladolid y se guarda una opción de recompra

Archivo - Ramón Martínez, en un partido con el Sevilla FC. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha alcanzado este miércoles un acuerdo con el Real Valladolid para traspasarle al zaguero Ramón Martínez, de 23 años, tras haber disputado solamente 181 minutos durante esta temporada con los sevillistas entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey MAPFRE.

"Incorporado al primer equipo este verano, ha disputado 181 minutos en lo que va de temporada, entre dos partidos de LaLiga y uno de la Copa del Rey. En la pasada campaña, la de su debut, llegó a jugar en cinco encuentros, cuatro de LaLiga y uno de la Copa, acumulando 348 minutos sobre el campo y anotando un gol", señaló el club hispalense en una nota.

"El Sevilla FC, que se guarda una opción de recompra futura, desea la mejor de las suertes al jugador murciano", concluyó el breve comunicado. Mientras tanto, en su propia nota de prensa, el Valladolid confirmó la firma de su nuevo fichaje hasta el 30 de junio de 2029 "para aportar en una travesía que también supondrá un gran reto profesional para él".