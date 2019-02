Simeone: "Diego Costa está bárbaro, le necesitamos"

Publicado 15/02/2019 13:56:53 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confirmó que Diego Costa está "bárbaro" y con "hambre", después de más de dos meses lesionado, y que podría ser "compatible" con Álvaro Morata, en un momento en el que el equipo rojiblanco "necesita" al hispano-brasileño, mientras que reiteró que las últimas decisiones del VAR "no son determinantes" a la hora de hacer "autocrítica".

"Costa y Morata son compatibles a partir de un trabajo consolidado y una estructura de equipo que nos pueda llevar a ese lugar. Costa está bárbaro, tiene un hambre... Está que se sale, con ambición, como es él, un guerrero, le necesitamos. Ojalá que mañana empiece a sacar todo lo que tiene, porque el equipo le necesita", señaló Simeone este viernes en la rueda de prensa previa al choque contra el Rayo Vallecano.

El que seguirá sin poder ayudar será el centrocampista Koke Resurrección. "Su presencia es fundamental, pero nos agarramos a su ausencia porque tenemos futbolistas importantes que tienen que resolver las situaciones", admitió.

Sobre su próximo rival, el argentino alabó el "gran trabajo" de Míchel al frente del conjunto franjirrojo. "Ha cambiado el sistema y el equipo ha respondido muy bien con Advíncula y Moreno por los costados. En su campo se crecen y dan un paso más, será un partido duro. Tendremos que llevar el partido al lugar donde creemos que podemos hacer daño", expresó.

Por otro lado, y pese a la polémica del derbi, no cambió su mensaje de apoyo al VAR. "Todo es importante para seguir creciendo, el VAR especifica mucho más lo que a veces no se veía. Antes se levantaba la bandera y no se sabía si era 'offside', ahora sí y se ve si es penalti o no", insistió.

En este sentido, cree que el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, que el pasado martes demandó que en el videoarbitraje hubiese "más valentía a la hora de revisar esas jugadas interpetables", fue "contundente, claro y preciso".

"Ojalá se pueda seguir mejorando y creciendo, que la responsabilidad vaya paralela de los árbitros de arriba a los de abajo", opinó sobre el VAR, aunque cree que es "muy pronto" para valorar. "La decisión siempre es de un ser humano, pero está claro que ahora se ven", agregó.

Según el técnico rojiblanco, el VAR no les "favoreció" ante el Betis y el Real Madrid, pero no quieren excusarse en eso. "No son determinantes en nuestra autocrítica, estamos enfocados en mejorar los detalles", sentenció.