Simeone: "Sobre todo creo en los futbolistas"

Publicado 15/02/2019 13:31:35 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, expresó estar "convencido" de la decisión de renovar con el club hasta 2022, "sobre todo" porque cree en sus futbolistas, con los que espera "mejorar" y "seguir compitiendo".

"No he escuchado nada de críticas, tengo algo puesto en la cabeza y estoy convencido del paso que estamos dando. Confío en el club y sobre todo creo en los futbolistas. Lo que me empuja a renovar la energía de cara a esta decisión son los futbolistas. Veo que podemos mejorar, seguir compitiendo y eso es lo que me despierta el mejor gen que tengo: competir", señaló el 'Cholo' Simeone en la rueda de prensa previa al partido frente a Rayo Vallecano de este sábado.

El argentino prefiere no analizar "absolutamente nada" de lo que ha logrado en el banquillo del club, porque el fútbol depende "mucho" del día a día. "Tenemos un desafío grande, donde veo trabajo y gente joven que puede hacer crecer al equipo", insistió.

"La decisión de quedarnos y seguir caminando este camino es por los futbolistas, los jugadores que tiene el 'Atleti' son importantes. Vamos a poder crecer con ellos y seguiremos buscando competir, que es lo que me propuse desde el primer día", remarcó el 'Cholo'.

Además, dejó claro que no está "para pedir nada". "Estoy en el lugar de dar, de agradecer a los futbolistas que tenemos y que durante siete años han mantenido este trabajo. Como técnico aspiro a dar a los jugadores las herramientas para seguir compitiendo", prosiguió.

Por último, confirmó que el 'Mono' Burgos todavía no ha cerrado su acuerdo con el club porque tiene un contrato individual. "Está negociando detalles de su contrato individual, esperemos que lo resuelva lo antes posible o cuando él crea oportuno", finalizó.