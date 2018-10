Simeone: "Esperemos que mañana no tengamos que perder 45 minutos para entrar en el partido"

Actualizado 31/03/2012 16:42:48 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo 'Cholo' Simeone, mostró su optimismo de cara al objetivo principal del equipo, estar en Europa la próxima temporada, pero incidió especialmente en que sus jugadores deben salir más concentrados ante el Getafe este domingo en el Vicente Calderón, ya que no se pueden permitir "perder 45 minutos" otra vez para meterse en el partido.

"Yo siempre soy optimista por naturaleza. Las necesidades van siempre por delante y la realidad va a marcar todo el trabajo. El equipo responde mejor en el segundo que en el primer tiempo; pasó en Gijón, pasó en Mallorca, nos pasó el otro día en Zaragoza... Esperemos que mañana no tengamos que perder cuarenta y cinco minutos para entrar rápido en el partido", afirmó el entrador argentino en rueda de prensa.

Simeone descartó que vaya a hacer rotaciones para repartir esfuerzos entre sus jugadores de cara al partido de la próxima semana ante el Hannover. "El que piense eso no me conoce", aseguró el técnico rojiblanco antes de recordar que hay que sobreponerse al cansancio.

"Es un partido fundamental para nosotros, pero como los anteriores y como los que restan; lo estamos intentando preparar de la mejor manera siempre pensando en lo mejor que nos puede dar la gente que entra y, dentro del esfuerzo que se hizo el jueves, volver a ser competitivos mañana. Ganar sería ponernos a un punto de Europa", añadió.

También descartó que el equipo dependa en exceso de del delantero colombiano Radamel Falcao, y lo hizo alabando a otro de sus jugadores. "Salvio ha hecho en los últimos ocho partidos cinco goles; trabajamos para que la segunda línea haya goles. Radamel es un faro para el equipo, pero necesitamos goles de otras líneas", declaró Simeone.

Simeone no dio pistas sobre si el brasileño Diego Ribas podría reaparecer como titular en el conjunto rojiblanco. "Lo vamos a resolver entre ahora y mañana. Está bien, entusiasmado, es un jugador diferente, que seguramente nos puede dar el salto de calidad. Estamos cerca de encontrar al mejor Diego, el equipo lo está esperando y lo necesitamos", afirmó.

Sobre su rival del domingo, el Getafe, el preparador argentino alabó su juego y destacó el conocimiento que tiene su técnico, Luis García, del propio Atlético de Madrid. "Es un equipo rápido, con un juego de bandas importantes, ofensivamente con jugadores rápidos, con muy buena fortaleza física y tácticamente es un equipo muy ordenado. El Getafe respondió bien en todos los partidos fuera de casa y eso es una alarma para tener en cuenta. Su entrenador nos conoce mucho porque viene a vernos muchas veces al estadio. Será complicado entrarle. Es un rival duro, con experiencia, muy competitivo", aseguró.

Por último, Simeone no quiso hacer cábalas sobre cómo les va a ir en las dos competiciones en las que se mantiene vivo el equipo. "Nunca me gustó jugar a la quiniela. No sé jugar a eso. Sé que hay partidos por delante y, cuando te pones una camiseta como la del Atlético, no hay excusas, partidos, horarios o descanso y hay solo concentración, ilusión y entusiasmo. Mañana se va a llenar el estadio y dependemos de lo mejor que podamos hacer cada partido", concluyó.