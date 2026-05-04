Simeone: "Estamos mejor que en octubre"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que el equipo tiene "mucha fe" y está "convencido" de que puede imponerse al Arsenal este martes en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, tras el 1-1 de la ida, y ha afirmado que están "mejor que en octubre", la última vez que visitaron el Emirates Stadium y cuando encajaron un doloroso 4-0.

"Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos. Después no dependerá de nosotros solamente el resultado", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, insistió en que deben "estar convencidos" de lo que tienen que hacer. "El plan que se elija, será el plan que habrá que transmitir y llevar adelante hasta el final", dijo. "Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen bien al partido. Después, podemos darle vueltas a una idea, y el partido cambia apenas empieza. La experiencia y el tiempo te dan más calma, que no es pasividad, y la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana", subrayó.

Además, bromeó sobre la posibilidad de repetir la buena segunda parte del partido de ida. "Yo voy a intentar decirles que hagan la segunda parte. Si es así de fácil, estaría genial", apuntó. "Tanto los futbolistas como los entrenadores queremos que el partido empiece y se juegue. No pasa más que un partido de fútbol; el que juegue mejor, tendrá más posibilidades de ganar. Y en ese espacio, cada uno con sus armas, nos manejamos. Nosotros intentamos potenciar las nuestras y el entrenador del Arsenal intentará potenciar las suyas", advirtió.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' no quiso comparar este duelo con el que afrontaron en la fase de liga en el Emirates y en el que cayeron por 4-0. "Creo que estamos mejor ahora que en octubre, y el hotel valía más barato, por eso cambiamos", señaló entre risas al responder a una pregunta de si habían cambiado de hotel en Londres por superstición.

También explicó qué hará en estas horas previas al partido. "Trabajar con lo que falta para terminar el partido. La idea obviamente la tenemos clara, esperemos transmitirla de la mejor manera y que mañana podamos hacer un gran partido", manifestó.

En otro orden de cosas, el técnico rojiblanco desveló cómo se encuentran Alexander Sorloth, Giuliano y Julián Álvarez. "Ayer se movieron un poco, están mejor. Esperamos que puedan entrenar bien. Mañana por la mañana decidiremos con quiénes empezamos", indicó, antes de hablar del delantero argentino.

"Conoce la liga inglesa muy bien. La semana pasada hizo un partido muy bueno, y ojalá mañana pueda responder de la manera que el partido pide", deseó, y finalizó alabando el "papel importantísimo" del noruego. "Lo necesitamos muchísimo. Fue una pena que en el partido anterior en casa no pudiese entrar, porque se había cargado el isquiotibial. Lo necesitamos, sea 45, 60, 20 o 10 minutos", finalizó.