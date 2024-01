Simeone: "La Federación no respeta a la afición del Atlético"

El 'Cholo', que celebró la victoria sobre el Rayo, ve "injusto" tener dos días menos de descanso que el Athletic para la Copa



MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, calificó de "duro" el encuentro contra el Rayo Vallecano este miércoles, que saldaron con victoria en el minuto 90, antes de pensar en el derbi contra el Real Madrid y una semifinal de Copa que tendrán después en un calendario "injusto".

"El partido fue duro, de la misma manera que le costó mucho a la Real, porque el Rayo es un rival muy duro. A nosotros nos pasó parecido. En el primer tiempo teníamos los espacios pero no los podíamos aprovechar", dijo en rueda de prensa, después de un 2-1 en el Metropolitano con gol de Memphis en el minuto 90.

"No tuvimos la situación clara de ganar. Apareció una buena jugada entre Memphis y Griezmann, una jugada que parecía que no podía pasar nada y nos llevamos un partido muy importante por el resultado, por dar descanso a algunos futbolistas y otros han sumado minutos que los necesitan. El resultado final es mejor que el partido que hicimos", añadió.

El preparador argentino, que elogió al delantero neerlandés y a Pablo Barrios, fue preguntado por la protesta del Atlético por tener que jugar la semifinal de Copa el miércoles, jugando el domingo, mientras que el Athletic Club juega su partido de Liga el viernes. "Me pongo en aficionado. No respetan al aficionado. No es que no respeta al Atlético de Madrid la Federación. Ya sabía antes de que jugásemos contra el Sevilla que uno de los dos iba a pasar. Si para jugar una semifinal que es tan importante para España, la Copa del Rey, la Federación decide que tenga dos días más para preparar la semifinal me parece injusto", afirmó.

"Un día es entendible. Cuál es la diferencia de nosotros jugar el miércoles o el jueves, ninguna, no la quieren cambiar. Yo lo leo como una falta de respeto a nuestra afición. Pasa por una cuestión de respeto, la gente viene al estadio a ver a los futbolistas bien. Si un equipo tiene cinco días para preparar una semifinal y otro tiene tres, yo me enojo", añadió.

Por otro lado, Simeone, que apuntó a que contra el Madrid y el Athletic jugará con "los mejores", fue preguntado por el debut como titular del joven belga Arthur Vermeeren. "Hay veces que hay que invertir minutos, en jugadores que van a ser importantes. Mucha responsabilidad, es un chico que tiene personalidad", terminó.