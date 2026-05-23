Simeone: "Guardiola es el mejor entrenador que existe"

Archivo - Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que Pep Guardiola, que el viernes anunció su salida del Manchester City tras una década, es "el mejor" técnico "que en estos momentos existe por su capacidad de reinventarse y por su capacidad de ganar", además de recalcar la importancia de conseguir este domingo una victoria ante el Villarreal en el último partido de LaLiga EA Sports para "terminar lo más arriba posible", en la tercera plaza.

"Guardiola hizo un trabajo increíble, increíble como lo es él. Seguramente es el mejor entrenador del mundo que en estos momentos existe por su capacidad de reinventarse, por su capacidad de ganar, porque esto va de ganar. Decimos 'le llegan todo jugadores buenos', pero tiene que ganar, y ganar no es fácil, y él lo ha repetido. Eso habla por sí solo de la jerarquía y calidad que tiene. le deseo lo mejor en su vida. No creo que esté mucho tiempo parado, pero seguro que uno o dos años pasarán rápido para volver, porque es de fútbol", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, no quiso dar su 'Top 3' de entrenadores del momento. "Decir solamente tres entrenadores es difícil, hay un montón de entrenadores de distintas características extraordinarias. Ancelotti, Emery, Guardiola, Luis Enrique, Arteta, Iraola, Flick... No me quiero olvidar, porque hay un montón de entrenadores que son muy buenos y que hacen que sus equipos se identifiquen. De ellos se trata nuestro lugar", manifestó.

Además, el 'Cholo' confesó cómo se encuentra tras una exigente temporada. "Ayer leía la explicación de Guardiola en conferencia de prensa y me sentía muy identificado con el relato que iba contando. Lo explicó muy bien; las consecuencias de tener que estar cada tres días expuestos, cada tres días compitiendo, la gestión del grupo... Todo esto va generando una bola que no para, que vuelve a empezar dos días después de terminar el partido. Es una temporada larga en la que competimos muy bien. Ojalá que pueda ser mejor la temporada que viene, que ya hablaríamos de algo superior a lo que logramos esta temporada", indicó.

En otro orden de cosas, recalcó la importancia del duelo de este domingo en el Estadio de la Cerámica, donde se juegan el tercer puesto. "Mañana es un partido importante de cara a terminar mejor en liga de lo que hemos estado durante toda la temporada. Siempre hemos estado por debajo del tercero. Esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería el tercer lugar. Vamos a jugar con un equipo que querrá terminar de la mejor manera con la salida de Parejo, la salida del míster y en su último partido de local, con las características clásicas que tiene el Villarreal", explicó.

Sobre la inversión de Apollo en el club, apuntó que "no" cree que les vaya a acercar a los grandes clubes, aunque es optimista con el crecimiento del equipo. "La ambición está, la búsqueda existe, año tras año nos reinventamos. En la temporada pasada el inicio fue difícil, se fueron ocho futbolistas, vinieron ocho tratando de adaptarse; Nico fue un fichaje que nos hizo mucho bien. Debemos seguir buscando lo que es mejor para el equipo. Esto no va de entrenadores, esto va de jugadores, y está claro que a mejores jugadores, hay mejores entrenadores", expuso.

"Para desglosar un poco lo que fue la temporada, creo que en la parte ofensiva evolucionamos muchísimo. Somos un equipo que, más allá de las críticas, juega bien y ataca bien. Hicimos muchos goles en Champions, hicimos muchos goles en Liga y en la Copa del Rey. Pero necesitamos mejorar defensivamente, porque los equilibrios existen; el Arsenal lo muestra como el equipo, para mí, más equilibrado de todos los que compiten en el mejor nivel. Eso habla de energía en todas las facetas de las líneas de juego que necesitamos. Ojalá que lo podamos traer para encontrar ese equilibrio que necesitan los equipos", prosiguió.

Por último, Simeone valoró el trabajo de Obed Vargas. "No es simple la adaptación al Atlético de Madrid de muchos futbolistas de la liga local, imaginémonos desde otras competencias. Es un chico aplicado, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de evolucionar, de escuchar y sobre todo de seguir la línea de lo que el entrenador y el equipo necesitan. Está predispuesto y dependerá siempre de lo que suceda en el campo, que es lo que cuenta", finalizó.