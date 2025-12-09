Simeone: "El partido de Sorloth fue impresionante y Julián volvió a ser diferencial"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone - Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que este martes se han impuesto en un encuentro de "mucho trabajo" al PSV Eindhoven (2-3), y ha afirmado que el noruego Alexander Sorloth ha realizado "uno de sus mejores partidos" con la camiseta rojiblanca y que el argentino Julián Álvarez "volvió a ser el jugador diferencial que es".

"No siento alivio, me pone contento por el equipo, porque viene trabajando bien. Hay dos maneras de poder jugar: una, haciendo las cosas bien, y nadie te asegura que puedes ganar; y otra, haciendo las cosas mal, que te asegura casi seguro que pierdes", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro.

Además, el preparador argentino explicó que plantearon "un partido de mucho trabajo". "Nos encontramos con el 1-0 cuando habíamos tenido una situación muy clara con Alex -Sorloth-, otra con Molina... El partido lo estábamos haciendo como lo queríamos hacer. También tuvieron la oportunidad de meter el segundo, que no terminó siendo contundente", indicó.

"El equipo empezó a crecer, nos pusimos al hombre en casi todos los momentos del partido para igualarlos, lo sacamos del partido que ellos imaginaban hacer y los llevamos al partido que queríamos hacer nosotros. Se jugó gran parte del partido como queríamos jugar nosotros", prosiguió.

Sobre el comienzo del choque, reconoció que "faltaban algunos movimientos individuales que no favorecen a lo colectivo". "Pero terminó el primer tiempo y les dije 'están haciendo un partidazo, no bajemos, sigamos en la misma línea, cuando no haya más piernas necesitamos gente fresca para seguir trabajando porque este partido se gana presionándolos, no dejándoles tiempo a pensar, dejándole la pelota al portero'", explicó.

"Ya lo vieron, en el momento en que la pelota la tenía el portero, la gente empezaba a ponerse nerviosa en el estadio. Fue un partidazo, después vino el 2-3, pudo venir el 3-3, pudimos hacer nosotros el 4-2... Nos vamos con una alegría muy grande por el muy buen partido que hizo el equipo", prosiguió.

En otro orden de cosas, el 'Cholo' alabó el trabajo del noruego Alexander Sorloth. "Impresionante, fue uno de los mejores partidos que le vi con nosotros por su continuidad en el juego, por sacarnos de atrás con ese juego directo hacia él. Nos permitió que el equipo pudiese tener situaciones de gol, nos permitió presionar, nos permitió, con Julián, tener una dupla muy peligrosa en los últimos metros. Felicito al equipo, a todos los que entraron, porque hicieron un partido extraordinario".

Por último, valoró el partido de Julián Álvarez. "Julián hoy volvió a ser, como muchos pedían, el jugador diferencial que es. Trabajó, corrió, tuvo gestos individuales increíbles, el pase a Barrios en el gol fue maravilloso, en el gol estuvo bien posicionado, en alguna situación también tuvo alguna situación más peligrosa... Barrios, Marc -Pubill-, Hancko, Matteo -Ruggeri- en el segundo tiempo creció muchísimo, Molina fue de menos a más... Jugamos contra un gran equipo que venía de ganar al Liverpool, de ganar al Nápoles, juegan muy bien", finalizó.