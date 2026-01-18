Simeone: "En poco estaremos hablando de los goles de Julián"

Diego Pablo Simeone - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que les faltó contundencia para evitar un tramo final de cierta incertidumbre por el marcador corto ante el Deportivo Alavés, al tiempo que celebró el gran momento de Alexander Sorloth y apuntó que pronto estarán hablando de los goles de Julián Álvarez.

"Es fútbol. Hicimos un muy buen partido, el primer tiempo fue de los mejores. Tuvimos ocasiones de gol, es lo que se necesita. Había que tener tranquilidad en el segundo tiempo y seguir insistiendo. Llegas a los últimos 10 minutos, el rival siente que tiene posibilidades porque la ventaja es mínima y es normal atravesar un momento con esa sensación de que te pueden empatar el partido porque ganábamos solo 1-0", afirmó en rueda de prensa.

Por otro lado, el 'Cholo' fue preguntado por la sequía del argentino Julián Álvarez. "Jugó un muy buen partido, no le tocó hacer gol, pero con el Madrid hizo un muy buen partido, contra el Deportivo también, y el gol llegará. No me preocupa porque el gol lo tiene. En poco estaremos hablando de los goles de Julián", dijo.

"No hay otra manera de aceptar las cosas. Hay veces que eres contundente y otras que lo eres menos, lo tengo aceptado. La gente la veo muy bien, muy cerca del equipo, es importante, les necesitamos cerca", añadió, al ser preguntado por algunos pitos del Metropolitano en ese apretado desenlace.

Además, Simeone habló de Sorloth, autor del 1-0. "Desde que llegó al equipo es el momento que lo veo mucho más estable, regular, dentro de lo que necesitamos, con goles, situaciones de gol todos los partidos. No se le puede decir nada, lo que le está transmitiendo al equipo es lo que necesitamos", apuntó.

"Puede ser que el equipo ha interpretado que teníamos que defender ese 1-0, y lo hicieron muy bien", añadió sobre los cambios. Además, el técnico rojiblanco confesó que espera refuerzos tras la salida de varios jugadores. "Hoy no están y no hay ninguno todavía, estamos esperando que esto avance, buscar las necesidades que hemos ido hablando. Hoy Gallagher podía haber entrado si estaba. Nos vamos acomodando a todo", terminó.