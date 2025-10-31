Simeone: "El Sevilla es una transparencia absoluta de lo que Almeyda transmitía dentro del campo"

1023170.1.260.149.20251031175530 El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, declaró este viernes que su próximo rival, el Sevilla FC, "es una transparencia absoluta" de lo que su entrenador Matías Almeyda "transmitía dentro del campo", calificándolo como "un equipo de los que mejor presiona" en el campeonato español.

"El equipo juega como era él. Es una transparencia absoluta de lo que él transmitía dentro del campo, con su trabajo, compromiso, presión, recuperación de pelota... Es de los que mejor presiona de LaLiga y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", comentó el técnico colchonero en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports contra los hispalenses.

El 'Cholo' describió a Almeyda como "un amigo" con el que tuvo "una relación grande" cuando fueron compañeros en su etapa como futbolistas. "Es una persona muy querida por mí y estoy contento por su llegada al fútbol español, se lo merecía, hizo un trabajo enorme donde estuvo y por eso tenemos la mayor atención en el partido de mañana. Es un rival duro, difícil y con un trabajo increíble", elogió.

Cuestionado por el esquema juego y el número de defensas con los que sale de inicio, el entrenador argentino explicó que "el partido lleva a distintos posicionamientos según cómo se coloca el rival". "Según la forma en la que ataca el rival, te tienes que ir comportando. El esquema es un módulo de cómo empiezas, pero en realidad los sistemas van cambiando en consecuencia de cómo se mueve el rival y cómo te tienes que comportar para enfrentar bien el partido", apuntó.

En referencia a la posible recuperación del centrocampista brasileño Johnny Cardoso, respondió que "lleva más de cuarenta días sin competir", aunque "se ha recuperado bastante bien, está evolucionando en los entrenamientos y mañana es una alternativa a poder empezar". Además, también se refirió al inglés Conor Gallagher, del que dijo que "es uno de los jugadores que mejor presiona en la parte defensiva".

"Tiene una gran llegada de segunda línea y mañana también está en mi pensamiento de quién empezará en esa posición. A partir de eso, necesitamos tenerlos a todos bien. Tenemos otro partido el martes y después van a venir más partidos en el mes de noviembre", añadió sobre el ex centrocampista del Chelsea.

Preguntado por las veces que cambia al delantero argentino Julián Álvarez, argumentó que busca interpretar "lo mejor para el equipo". "A partir de ahí, actuamos en consecuencia de lo que entendemos que sea siempre mejor para el equipo", reiteró.

Por último, el entrenador del conjunto colchonero también habló del español Marcos Llorente, al que se refirió como "un gran profesional" del que espera que "pueda seguir trabajando de la misma manera de aquí para adelante".