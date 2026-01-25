Simeone: "Si queremos algo importante esta temporada, necesitamos a Julián al cien por cien"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en un encuentro de LaLiga EA Sports. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este domingo, tras la victoria ante el RCD Mallorca (3-0), que si los rojiblancos quieren "llegar a algún lugar importante en la temporada", necesitan al delantero argentino Julián Álvarez "al cien por cien" porque es "uno de los mejores futbolistas" que tiene la entidad en estos momentos.

"Todos los futbolistas pasan por este tipo de rachas. Quizás de acá para adelante empieza a hacer goles todos los partidos y termina con una cantidad enorme de goles en la temporada. Hay que tener la tranquilidad de saber que es un futbolista diferencial y que obviamente, si nosotros queremos llegar a algún lugar importante en la temporada, lo necesitamos al cien por cien, porque es uno de los mejores futbolistas que tenemos en la plantilla", valoró el técnico rojiblanco sobre su delantero.

En esa línea, confesó que el campeón del mundo "hizo un partido fantástico" a pesar de no haber visto puerta, como el resto del equipo en la victoria de este domingo frente al RCD Mallorca. "El equipo jugó bien. Me pone muy contento el partido en general del equipo, incluido José -Giménez-, que es muy importante para nosotros cuando está en este nivel", afirmó. "Venimos de un partido duro en Galatasaray, que creo que merecimos ganar y nos quedamos con esa sensación triste de no haber podido llevarnos el resultado que queríamos", reconoció.

Además, ensalzó el papel que tuvieron sus jugadores para buscar el segundo gol. "Era un momento importante del partido, donde el equipo propuso en todo momento atacar, jugar en campo rival, tener situaciones de gol, porque había una ventaja mínima. En ese 2-0 hicieron una muy buena jugada que después terminó siendo un gol en contra, pero la jugada previa había sido muy buena", comentó.

"Eso nos daba un paso importante para ganar un partido que el que mire el periódico mañana va a decir 'fue un partido 3-0 simple', y no fue simple, porque ellos son competitivos. Ya vieron a Muriqi, toda potencia aérea que genera, y creo que lo controlamos bastante bien y nos llevamos un resultado bueno con un buen juego del equipo", incidió.

Sin embargo, Simeone no quiso opinar acerca de una posible llamada del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, a Marc Pubill, fruto "de la buena temporada que está haciendo". "No me permitiría opinar desde un lugar que es muy fácil opinar porque es mi jugador. La selección tiene su responsabilidad y su trabajo. Marc -Pubill- tiene que seguir en esta línea porque tiene margen de mejora, y seguro que lo vamos a exigir un montón porque se le ve que le hace bien", señaló.

Tampoco quiso comentar nada sobre posibles incorporaciones en la entidad colchonera en los próximos días. "La verdad es que no tengo nada que comentar, ya que con Mateu -Alemany- hablamos todos los días, estamos en continuas conversaciones, y está clarísimo los futbolistas que necesitamos. Seguramente buscaremos los jugadores que el equipo necesita, porque lo necesita", aseveró.