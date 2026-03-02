Simeone: "Este tipo de partidos necesitamos jugarlos con talento, personalidad y, sobre todo, determinación"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en una imagen de archivo. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este lunes los jugadores están esperando "toda la temporada" poder jugar partidos de "trascendencia" como el que afronta este martes el club colchonero en la disputa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona donde llegan con ventaja (4-0), un duelo que necesitan jugar "con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y determinación, sobre todo".

"Le cuento a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, con talento, con jerarquía, con personalidad, con ilusión, con fe y con determinación, sobre todo", manifestó el técnico argentino en la rueda de prensa previa a la vuelta de semifinales copera.

El Atlético de Madrid viaja a Barcelona para jugar este segundo enfrentamiento con ventaja tras el contundente 4-0 cosechado en el Riyadh Air Metropolitano. "Nos vamos a enfrentar a un rival muy bueno que tiene el juego ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ha demostrado la temporada pasada y esta temporada que está siendo de los más competitivos en Europa y en Liga", resaltó.

"Sabemos de sus virtudes, sabemos de nuestras posibilidades de hacer el partido. No hay mucho más. Tenemos que convivir con lo que va a ir sucediendo en el andar del partido", señaló sin firmar perder el encuentro, pero confirmando el pase a la final de La Cartuja. "No somos adivinos, nosotros solo pensamos en un espacio", afirmó.

Y es que a pesar de que ahora el FC Barcelona podrá contar con Pedri y Raphinha, "que son muy importantes", Simeone prepara el partido como "cualquier encuentro importante". "Como lo hacemos todos los partidos, hablamos de todo: del partido que nos vamos a encontrar, de las situaciones que posiblemente pueden aparecer y de llevarlo a donde creemos que le podemos hacer daño", incidió.

"Cuando uno empieza la pretemporada dice 'ojalá que en el mes de febrero o marzo, estemos peleando por todo'. Ahora estamos en el mes de marzo peleando, en la Liga estamos un poco lejos, es verdad, pero en la Copa del Rey y en la Champions estamos bien. Obviamente aparecen todos estos escenarios de temor, de posibilidades, que si va bien, que si va mal. Estamos fantásticos en el lugar en que estamos porque estamos peleando por todo", añadió.

Uno de los protagonista del equipo 'blaugrana' es Lamine Yamal. "Es un jugador, individualmente, muy bueno y desequilibrante, sobre todo en el último tramo del juego. Nosotros tendremos que aprovechar todas las posibilidades que da estar en la parte ofensiva para poder atacar por ese sector y también llevarlo al lugar donde se siente más incómodo", destacó.

Finalmente, quien estará en la portería rojiblanca será Juan Musso, "un jugador importante dentro del vestuario". "Hablaría mucho más profundo de Juan, es una persona que tiene personalidad, energía, vitalidad para desde el lugar que le toca ayudar. Es mucho más importante que todo lo que nos puede dar como portero", concluyó.