Simeone: "En mi trayectoria de entrenador me imagino una época en el Inter"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este martes que a lo largo de su trayectoria como entrenador imagina "una época dentro del Inter", un equipo que "juega muy bien" y que cuenta con una personalidad clara; mientras que apeló una vez más al calor del Metropolitano para poder sacar un "partido muy importante" ante un rival y frente al que espera que su equipo muestre su "valor" y su "crecimiento".

"No depende de mí, pero en el camino de entrenador que tendré sí que me imagino una época dentro del Inter", se limitó a comentar Simeone, que pasó parte de su carrera en el equipo 'neroazzurro', en la rueda de prensa previa al encuentro europeo ante el actual subcampeón de Europa.

Sobre su rival, remarcó que "juega muy bien" siendo un conjunto con "personalidad y un patrón de ataque claro". "Tiene una plantilla increíble. El partido del otro día con el AC Milán propuso, tuvo situaciones de gol, no pudo concretar lo que generó, pero pudo haber ganado el partido seguramente", apuntó.

"El Milán aprovechó su oportunidad, defendió agrupado, pero el Inter creo que hizo un partido para poderse habérselo llevado. El Inter deja a un lado ese partido y piensa enseguida en el siguiente, en la Champions donde se encuentra en una posición muy buena", indicó acerca del último encuentro, aunque cree que será "uno de los candidatos" para ganar la Serie A y en Champions demostrar su potencial "ha estado hasta ahora".

Para Simeone, este encuentro nada tiene que ver con la eliminatoria de octavos de final de hace dos temporadas donde los colchoneros vencieron. "Hay futbolistas que repetirán aquel partido que se jugó, pero hay otro entrenador que ha cambiado algunas cosas, no muchas, de lo que venía haciendo el equipo anteriormente, pero sí ha cambiado situaciones que se ven dentro del juego colectivo del equipo", puntualizó.

"Me gusta mucho la plantilla que tiene el Inter, es maravillosa. Tiene recambios a los que vieron el partido con el Milan, toda la gente que entró en el segundo tiempo, es algo importantísimo para su equipo", añadió el 'Cholo'.

El equipo italiano llega invicto en la Liga de Campeones al Metropolitano con unos "números que hablan por sí solos". "Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega bien, que tiene claro lo que quiere y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", manifestó. "Este es un partido importante ante un finalista de Champions de la pasada temporada. Un equipo que lleva pleno de victorias y sólo ha encajado un gol", aseveró.

Pero el Atlético de Madrid llega sin perder ningún partido esta temporada en casa y con una racha de cinco victorias consecutivas. Por ello, el equipo tiene que seguir "una línea continua" sin importar el rival. "Seguir demostrando nuestro valor y nuestro crecimiento, y en eso estamos, en ese trabajo de partido a partido, intentando mejorar", incidió.

Para ello, apela al calor del feudo rojiblanco que lo necesitan para "poder sacar el partido adelante" como siempre. "Son clave en este camino que siempre hemos recorrido en nuestra casa. Ellos saben que son una fuerza mayor de cara a lo que el equipo tiene que rendir", admitió.

Simeone no quiso dar ninguna pista de cara al once del partido ni confirmó la presencia de Jan Oblak y Giuliano Simeone en la convocatoria. "Recién acabo de llegar ahí al vestuario, todavía no hablé con el doctor, así que me informaré en breve y seguramente después saldrá en la convocatoria si están o no", zanjó.

Sobre el capitán, Jorge Resurrección 'Koke', que el pasado domingo cumplía 700 partidos de rojiblanco, destacó que su presencia es "importantísima" sobre todo en este periodo que "está bien". "Está controlando muy bien sus cargas de partidos y ojalá que siga manteniendo el nivel que tiene porque nos está ayudando muchísimo y porque su necesidad es seguir estando en la misma línea como ha estado en estos 700 partidos", concluyó.