Nahuel Molina: "Siempre es lindo que suene tu nombre, pero estoy feliz en el Atlético"

El jugador del Atlético de Madrid Nahuel Molina atiende a la prensa. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador argentino del Atlético de Madrid Nahuel Molina manifestó este martes su alegría de "que suene" su nombre para fichar por otros equipos, pero dejó claro que "está feliz y contento" en el conjunto madrileño, que afronta el encuentro de Champions contra el Inter de Milán "con ilusión y ganas".

"Siempre es lindo que tu nombre suene por ahí, hoy estoy feliz y contento en el club. No tengo mucho más que decir", defendió el lateral derecho argentino en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles (21.00) ante el Inter de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions en alusión a una posible salida del equipo rojiblanco.

Para Molina, su rol actual en el club es "algo secundario", pero lo "importante es el equipo" y el partido ante los italianos. "Es un partido complicado, que es importante sumar. Ellos vienen de perder el derbi, pero siempre es un equipo muy complicado", afirmó. "Espero un gran partido para nosotros, con nuestra gente. Creo que podemos hacer un gran partido", aseguró.

A raíz de su falta de protagonismo en el equipo, explicó que Diego Pablo Simeone le ha estado impulsando en todo momento para que "siga entrenando y creyendo". "Contento con el apoyo siempre, no solo de él (Simeone), sino de su cuerpo técnico y de mis compañeros. La oportunidad siempre está y hay que saber reponerse cuando a uno le toca pasar un mal momento", concretó.

Para este partido, puede ser una opción para el carril diestro, ante la baja de por lesión de Marcos Llorente, que es "una pérdida importante" para el equipo. "Hay que estar siempre preparado, no solo cuando se lesiona un compañero o en cualquier circunstancia de los partidos. Lo afronto con ilusión y ganas", indicó.

"Creo que el 'Cholo' es la exigencia del día a día, no solo conmigo, sino con todos. Es lo que te lleva a estar siempre preparado y estar siempre alerta, en cualquier momento te puede tocar, no solo a mí, ya le pasó a Juan (Musso) también, que entró y lo hizo muy bien. Entonces, es estar preparado, es la mentalidad de estar en el Atlético de Madrid", concluyó.