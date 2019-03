Simeone: "A los que ven menos fútbol les sorprende lo del Real Madrid y PSG"

Publicado 08/03/2019 13:53:11 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, indicó que no le sorprendían las eliminaciones de Real Madrid y PSG de la 'Champions' porque él ve mucho fútbol y sabe de las "dificultades que hay en todos los partidos", mientras que dejó claro no pueden hacer como la Juventus, "que va muy cómodo" en la Serie A, y dar descanso a muchos jugadores ante un Leganés donde Mauricio Pellegrino "ha logrado generar en sus futbolistas un compromiso para jugar a lo que le hace bien al equipo".

"No me sorprenden (eliminaciones de Madrid y PSG) porque los equipos han crecido y hay mucha competencia. A los que menos fútbol ven les sorprende, a los que vemos más sabemos de las dificultades que hay en todos los partidos", señaló Simeone en la rueda de prensa previa a enfrentarse al Leganés este sábado.

El argentino cree que las competiciones eliminatorias "siempre han tenido ese nervio complejo". "Con dos partidos que se dividen en dos tiempos, aquel que logre jugar mejor estos tiempos de cada partido sacan la diferencia. Está linda y buena la 'Champions' porque todos los rivales son difíciles", expresó.

Así, no le pareció "justo opinar" sobre la difícil situación de Santiago Solari en el banquillo blanco, "igual que cuando iba muy bien". "Me llamará o hablaremos los dos si él quiere, no veo justo opinar ahora", ahondó.

"Entiendo vuestra preocupación y vuestra atención a esos detalles", replicó preguntado por las polémicas con el VAR en la semana europea. "Pero estamos pensando en el partido ante el Leganés, necesitamos hacer un partido importante y que la gente se sienta involucrada en el partido. Después pensaremos en esas situaciones que no podemos manejar, que se dieron en la 'Champions' y en la liga", manifestó el 'Cholo'.

En cuanto al duelo de vuelta del torneo contra la Juventus del próximo martes, recordó que su equipo no está "en la misma situación" que su rival, "que va muy cómodo en su liga". "Nosotros tenemos que seguir buscando competir como siempre y ante el Leganés buscaremos jugar con los futbolistas que creemos que pueden llevar el partido a donde queremos", advirtió de cara a reservar a futbolistas pese a las numerosas bajas que tiene.

"A MÍ EL LEGANÉS NO ME GUSTA"

Ahora, su mayor preocupación y el reto más próximo es el partido de este sábado ante el Leganés, ante el que tendrá que suplir las bajas "importantes" de Lucas y Filipe Luis en el lateral izquierdo. "Posiblemente juegue en la izquierda Solano o Saúl, que ya lo ha hecho tranquilamente antes, o jugar con cinco atrás, es una alternativa", afirmó el argentino, que sí confirmó la titularidad de Kalinic junto a Griezmann como pareja de delanteros, por lo que Morata será 'reservado'.

Por otro lado, alabó las "condiciones y el futuro" de Nehuén Pérez como rojiblanco. "Está recién incorporándose y no es fácil llegar con su edad y adaptarse a estas situaciones. Cuando considere oportuno contar con él, lo tendré en cuenta", agregó sobre el central.

"A mí el Leganés me gusta, el trabajo de Pellegrino es fantástico. Ha logrado generar en sus futbolistas un compromiso para jugar a lo que le hace bien al equipo. Tengo mucho respeto a los entrenadores que hacen comprometerse al equipo a jugar en pos de lo que al equipo hace bien", elogió del club 'pepinero' y su técnico.

"Queda mucho por mejorar, está en pleno crecimiento. Hay un futuro enorme y la verdad que estamos orgullosos de nuestras chicas del Atlético de Madrid, ojalá que los clubes grandes puedan tener equipos de mujeres. Hay muchas chicas periodistas que lo están haciendo muy bien también", concluyó respecto al crecimiento en el mundo del fútbol de la presencia de la mujer.