Pellegrino: "El desafío es meterle mano a uno de los mejores equipos de Europa"

El entrenador del CD Leganés, Mauricio Pellegrino, dejó claro que este sábado afrontan "un partido dificilísimo" ante el Atlético de Madrid, "uno de los mejores de Europa" y al que esperan "meterle mano", sin darle importancia a que su rival pueda reservar jugadores y energía por su importante partido de la Liga de Campeones en Turín.

"Es un partido dificilísimo porque en las seis temporadas que lleva Simeone, el Atlético es de los mejores de Europa y jugar en su campo lo hace aún más difícil. Nuestro desafío es meterle mano a uno de los mejores de Europa, sabiendo de la dificultad y de los cambios que hemos hecho, pero tengo ilusión de que vamos a ir competir", señaló Pellegrino este viernes en rueda de prensa.

El argentino no cree que vaya a tener más facilidades por las bajas del rival o que la mente de este pueda estar en la 'Champions' y su importante duelo ante la Juventus. "Juegue quien juegue es un partido de la misma dificultad, no va a cambiar mucho para nosotros. Para ellos los partidos de Liga son importantes y no pienso que vaya a cambiar la dificultad ni para ellos ni para nosotros, son un equipo de mucho nivel pese a que tengan la 'Champions'", advirtió.

"Ni el encuentro de Turín ni nuestras bajas van a variar el partido, todo va a depender de lo que hagamos en el campo. Ellos tienen jugadores muy acostumbrados a jugar miércoles-sábado y no creo que vaya a afectarles en nada", añadió al respecto, demandado "cambiar la cara" respecto a la visita a Anoeta.

El técnico 'pepinero' no está preocupado por la baja del 'Pichu' Cuéllar, que abre la puerta a la titularidad en la portería a Andriy Lunin. "Los jugadores que voy a elegir creo que están preparados, como van a rendir es siempre incierto, pero les preparamos de la mejor manera y ojalá que el partido sea de lo mejor para Andriy y los chicos que tengan minutos", deseó.

"Yo podría decir que el Atlético es un equipo de los más regulares de los últimos años y que el trabajo de Simeone es fantástico, no hace falta que lo diga", expresó Pellegrino en respuesta a los halagos realizados por su homólogo. "Agradecerlo, pero el Atlético está obviamente a otro nivel al que estamos hoy y sabemos de la dificultad del partido", subrayó.

Actualmente con 33 puntos, el argentino pide "ser realistas" de cara al futuro y a objetivos más ambiciosos. "Si supiera lo que va a pasar en estas doce jornadas.... El devenir de nuestro equipo ojalá que pueda ser ascendente y que crezca en lo futbolístico, en mentalidad y en rendimiento porque el último partido a domicilio fue pobre", remarcó.

"Hay que tener los pies en la tierra y mejorar y aprender de situaciones que han sido difíciles. Doce partidos dan para mucho, antes de la victoria ante el Rayo estábamos a tres puntos del descenso y no han pasado muchos partidos", agregó.

Para el duelo en el Wanda Metropolitano, recupera a El Nesyri para tener "un buen problema" por tener a todos sus atacantes disponibles y confirmó que ni Jonathan Silva ni Unai Bustinza estarán listos. "Vamos a hacer cambios obligados, pero con la misma idea de trabajo que tenemos", resaltó, admitiendo que tiene "variantes" con Arnaiz, El Zhar, Gumbau y Eraso para reemplazar a Óscar Rodríguez.

Lejos de la actualidad de su equipo, se refirió a la posibilidad de la vuelta de José Mourinho al banquillo del Real Madrid. "Equipos como el Real Madrid siempre dan noticias del futuro. Solari se merece respeto porque está trabajando, no me imagino al Real Madrid sin un gran entrenador detrás. Ha jugado partidos que parece que han cambiado todo, pero yo le he visto bastante mejor de lo que creen muchos", confesó.

"Mandarle un saludo a todas las mujeres del fútbol y a mi familia, y que pasen un lindo día. Ojalá que puedan disfrutar de estas jornadas y el respeto hacia ellas tiene que ser de 365 días del año", apuntó con motivo de la celebración este viernes del Día Internacional de la Mujer.