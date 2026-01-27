Sofyan Amrabat, operado en Ámsterdam del tobillo derecho

Archivo - El mediocentro marroquí Sofyan Amrabat (Real Betis), ante el Girona FC. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista marroquí del Real Betis Sofyan Amrabat fue operado este martes en Ámsterdam, donde se ha realizado una limpieza articular de su tobillo derecho, después de la cual pasará en la ciudad neerlandesa la primera parte de la recuperación.

Según un comunicado del conjunto verdiblanco, el mediocentro africano fue intervenido este martes en Ámsterdam. "El internacional ha sido intervenido por el Dr. Gino Kerkhoffs y ha estado acompañado por miembros de los servicios médicos del Club. Se ha realizado una limpieza articular de su tobillo derecho", informó el club.

Amrabat, que sufrió una lesión hace dos meses al dar una patada fortuita a su compañero Isco Alarcón, viajó con su selección para disputar la Copa África, aunque los problemas físicos le impidieron disputar los dos últimos encuentros. Ahora, "realizará una primera fase de recuperación postquirúrgica en Ámsterdan", para después terminar este proceso en Sevilla.