Solari: "Cuanto menos es curiosa la confección del calendario"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, reconoció que le parecía "cuanto menos curioso" que el diseño del calendario de los próximos partidos y el hecho de tener menos tiempo efectivo de descanso ahora que se avecina un triple Clásico o el derbi con el Atlético, e intentó restar importancia a lo que pueda marcar quien gane la semifinal de la Copa del Rey que les mide al FC Barcelona, un encuentro para el que "en absoluto" influirá el que esté o no Leo Messi.

"Cuanto menos es curioso, pero no confeccionamos el calendario y eso lo debe responder quien lo hace, que es LaLiga. Nosotros tenemos que ir, jugar y dar nuestra mejor versión", admitió Solari este martes en rueda de prensa. "Esperemos que no", zanjó ante la pregunta de si no era casualidad.

Por otro lado, el argentino no cree que la serie de partidos que llegan ahora con tres Clásicos, el derbi madrileño del próximo sábado o la eliminatoria de octavos de 'Champions' sea decisiva para su futuro. "A los nos encanta la competición, la hora de la verdad es cada partido, desde el primer amistoso hasta el último partido, no hay diferencia, los juegas con la misma naturalidad", opinó.

Además, tampoco ve muy clave estas semifinales coperas ante el Barça de cara a quien pueda salir reforzado para LaLiga Santander o la Liga de Campeones porque "son competiciones diferentes". "Nosotros las queremos ganar todas y pondremos el máximo empeño y la misma concentración, seriedad y fútbol que en los anteriores partidos", comentó.

"Lo importante es cómo afrontemos las eliminatorias, que debe ser igual que las anteriores o que los partidos más recientes. Tenemos otra competición el fin de semana y una distinta entre semana la semana que viene, pero tenemos que poner el foco en lo importante que es el parido de mañana", añadió el preparador madridista.

Solari tampoco mostró excesiva preocupación por la presencia o no de Leo Messi, dejando claro que "en absoluto" influirá, pero confesando que "en el fútbol siempre es bueno que los mejores jueguen todos los partidos". Del mismo modo, desconoce si habrá alguna sorpresa táctica en un partido que espera que sea "muy bonito y que lo disfruten todo". "Esperamos hacer un gran partido y ganar", recalcó.

El rosarino eludió decir nada referente a su equipo titular en el Camp Nou y reiteró que, pese al buen momento de Vinicius Jr, "no hay indiscutibles en el fútbol", mientras que explicó que "todos los jugadores aportan lo que traen". "Algunos más experiencia y otros más juventud, pero lo importante es que estamos todos y que todos tiramos hacia el mismo sitio y queremos conseguir las cosas que quedan por delante", apuntó.

El entrenador del conjunto blanco confirmó que Jesús Vallejo "ya casi está" recuperado de su lesión, por lo que la enfermería está completamente vacía para un partido donde deberá hacer muchos descartes. "Cuando están todos es más difícil porque hay más que se quedan fuera y esa es una de las partes más duras del trabajo del entrenador", indicó.

"Lo importante es que todos pongan su talento, capacidad y esfuerzo al servicio del equipo", agregó Solari, que prácticamente repitió el mismo mensaje cuando fue una vez más preguntado por Isco Alarcón y si su ostracismo afecta al malagueño, que podría haber tenido un feo gesto con Miguel Porlán, 'Chendo', antes de salir el domingo al campo. "Todos tenemos la energía y el foco en el partido de mañana, es lo que nos interesa e importa", advirtió el exfutbolista argentino.

Solari también resaltó que para preparar un partido así en un duro tramo de campo tiene la "obligación de mirar todo: el largo, el medio y el corto plazo". "También el ayer para ver que hay corregir, pero la competición provoca cosas imprevistas y es imposible prever todo", avisó.

Y cuestionado sobre su definición de Clásico, fue claro. "Es un partido entre dos equipos con una gran rivalidad deportiva. Para mí lo es un River-Boca, un Inter-Milan, un Peñarol-Nnacional y el Rea Madrid-Barcelona. Y el Real Madrid-Atlético también", sentenció Solari.