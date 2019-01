Solari: "Isco nos tiene que seguir dando alegrías"

Publicado 02/01/2019 13:57:15 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, apuntó que "estar comprometidos" es la clave en el partido aplazado de LaLiga Santander este jueves (21:30) en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal y destacó la figura de Francisco Román Alarcón 'Isco', "un grandísimo futbolista" que les tiene que seguir "dando alegrías", para intentar zanjar los rumores sobre su posible marcha en el mercado invernal.

"Yo creo que todos tienen que estar metidos y comprometidos y trabajando con ilusión y alegría, como lo están. Son todos fundamentales, tenemos tres competiciones. Isco es un grandísimo futbolista que nos ha dado alegrías y nos las tiene que seguir dando. Incluso los lesionados, Marcos, Javi, Mariano, los necesitamos a todos. Tenemos que afrontar este año con humildad y compromiso", comentó Solari en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la jornada 17 ante el Villarreal.

No gana desde 2011 como visitante en el arranque de año nuevo, por lo que quieren hacer un partido con "compromiso, ilusión y energía" para romper esa estadística. "Es una fecha difícil, pero la competición no se fija en las fechas, en la Navidad, en el Año Nuevo, ni en los Reyes, estamos todos en igualdad de condiciones. Tenemos este partido pendiente, competiremos y trataremos de sacar lo mejor", añadió sin excusarse en el parón navideño.

Este parón por Navidad ha venido bien al equipo dirigido por Solari, sobre todo después de conseguir ese tercer Mundial de Clubes consecutivo. "Ganar un título y cerrar el año con un título ha sido importante como valor simbólico, por completar un ciclo de victorias que abrieron hace mucho tiempo. Lo que nos preocupa ahora es afrontar el año con la humildad necesaria para estas tres competiciones que tenemos", añadió.

"Considero que el fútbol es algo global, es imposible separar la parte física de la técnica, de la táctica y de la anímica. Cuando funciona una, funciona todo y si flaqueas en una puede parecer que flaqueas en varias. El desafío es que funcionen todas esas facetas a la vez. Al equipo lo veo bien y con muchas ganas de seguir ganando, lo que ha demostrado en el Mundial, que lo hemos ganado con solidez, y eso debemos trasladarlo al partido el jueves", agregó ensalzando la importancia de la parte mental y anímica para ganar partidos.

El argentino confesó que no tiene novedades sobre fichajes y salidas del club, porque lo que le interesa es "el partido de mañana". "Yo no me planteo ninguna hipótesis, estamos todos juntos trabajando e implicados para el partido de mañana. No me corresponde a mi hablar de la estrategia de fichajes, no me corresponde dialogarlo, pertenece a la esfera privada", señaló respecto a la posibilidad de que llegue algún refuerzo.

"Tenemos que hacer un partido sólido y con mucha energía, es importante que tengamos ritmo, que lo hemos intentado coger estos días, y lo transformemos en agresividad y energía. El Villarreal buscará salir de la situación en la que está, su campo siempre es complicado", afirmó Solari, que comentó que se verá a un Villarreal con "otras características" tras el cambio de entrenador.

"El fútbol es competición y día a día, es la ilusión que uno genere. Siempre está abierto y podemos hablar de los jugadores que no tienen, que les faltan o los que le sobran, pero lo bonito es que se renueva cada fin de semana. Cada partido es una oportunidad de demostrar que uno esta preparado para ganar. Esa visión es la que tenemos, la competición esta abierta a la magia, no esta cerrada de antemano. El que compite no le teme a nada, lo afrontamos con la máxima ilusión", expresó el argentino respecto al aspecto tan efímero que caracteriza al fútbol.

Finalmente, se mostró tranquilo con su contrato hasta 2021 y su continuidad en el banquillo, porque lo que vincula a un técnico con el equipo es "el corazón, las ganas y la ilusión de vivir el día a día". "Estoy feliz e ilusionado con mi trabajo, no voy mas allá. En el fútbol, un mes es un año o diez y un año es una eternidad. Enfocarse en cada día es un buen ejercicio", concluyó.