Luis García: "Es un partidazo y una obligación porque tenemos que puntuar"

Publicado 02/01/2019 12:45:45 CET

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Luis García Plaza, ha reconocido este miércoles que el partido que jugarán este jueves en el Estadio de la Cerámica contra el Real Madrid, aplazado en su día por el Mundial de Clubes que ganó el equipo blanco, es un "partidazo" pero también una "obligación" para ellos ya que deben, y pueden, puntuar para intentar salir de la zona de descenso.

"Es un partidazo porque no hay otro, solo estamos nosotros. Si lo analizas a principios de temporada dices 'qué partidazo', porque esperas ver al Villarreal más arriba. Ahora es un partidazo y una obligación porque tenemos que sacar puntos", reconoció en rueda de prensa.

En este sentido, aportó que "históricamente" estos duelos han sido partidos "súper atractivos" y, ahora, además llega con urgencias para ambos. "En nuestra situación hace que este partido sea de mucha necesidad, y para ellos también porque que tienen la obligación de ganar", aportó.

De ahí que dé igual que enfrente esté el Real Madrid, pues el Villarreal debe puntuar. "En la situación que estamos nos tiene que dar igual el rival. Nos enfrentamos al campeón del mundo, es uno de los partidos más difíciles que hay pero tenemos que tener la sensación de que podemos competir con cualquiera", aseguró.

"No creas que será más fácil ganar en Eibar, tampoco. Es una final y lo tenemos que afrontar con una ilusión máxima. Llevamos unos resultados que nos han ayudado a creer más en nosotros y de esas bases tenemos que crecer. Me cabrearía mucho si hacemos un partido de máxima concentración contra el Madrid y el día del Eibar no estamos igual", se sinceró.

No obstante, teme a un Madrid que hasta en sus días malos puede ganar. "La pegada del Madrid es la pegada del Madrid, son capaces de no jugar bien y ganar. El Madrid cuando juega bien es imparable, muy difícil de ganar, y el día que no está bien es capaz de ganarte", avisó.

"Están otra vez enchufados en todas las competiciones pero me importa mi equipo y que vaya recobrando las mejores sensaciones. Si el equipo va creciendo, los resultados van llegando. Mañana podemos puntuar y ganar, mañana es oportunidad de sumar", recalcó optimista en este sentido.

Como objetivo primordial se marca salir de la zona de descenso al término de la primera vuelta, con partidos ante Real Madrid, Eibar y Getafe. "Tenemos tres partidos para terminar la primera vuelta, tenemos que terminar estos partidos fuera del descenso, y nos quedaría una segunda vuelta en la que la puntuación es baja, si no no estaría yo aquí, y hay que mejorar los números", aportó.

Por otro lado, pidió poder retener a su joven promesa Samu Chukwueze. "Samu donde mejor está es aquí, acaba de arrancar en esto. Tiene muchas cosas buenas, flota en el campo, pero en defensa tiene que mejorar muchísimo. Le he dicho que si juega tiene que defender a Marcelo, no le puede dejar subir.... Tiene que mejorar y mejor que en este club no va a estar", señaló.

"Estoy contento con lo que tengo, y si viene algo tiene que mejorar lo que tenemos. Lo más importante ahora son los partidos, estamos en contacto con el club y si se produce algo tendréis noticias", comentó de cara al mercado de invierno sobre posibles refuerzos para el equipo, antepenúltimo en LaLiga Santander con 15 puntos en 16 jornadas.