Solari: "No he visto peligrar la eliminatoria"

Publicado 16/01/2019 23:54:15 CET

LEGANÉS (MADRID), 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, reconoció que su equipo disputó un "partido flojo en general" tras caer derrotado en Butarque (1-0) en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, pero no vio peligrar el pase, además de rechazar tener problemas con Isco, a quien sustituyó en la segunda mitad.

"No he visto peligrar la eliminatoria. Ha sido un partido flojo, sobre todo la primera parte. Todos necesitamos minutos y los han tenido. Al final nos quedamos con que hemos pasado de ronda. A veces intentamos coss y cuando no funcionan intentamos mejorar o cambiarlas", resumió el técnico argentino.

En este sentido, preguntado por el cambio de Ceballos en la segunda parte, Solari afirmó que mejoraron "un poco". "Pero no fue suficiente para quedarnos satisfechos o marcar. Hemos pagado el hecho de no tener una referencia específica en ataque", añadió.

Preguntado por Isco, a quien no dirigió la mirada al ser cambiado, el técnico merengue negó que haya mala relación entre ambos. "¿Algún problema con Isco? En absoluto", añadió Solari, que destacó la figura de Keylor Navas. "Siempre está al nivel y se entrena bien. Es un gran portero y no lo voy a descubrir yo".

Por último, Solari fue preguntado por Benzema. "Esperamos que no tenga que operarse. Lo necesitamos, es nuestra referencia en ataque. Hemos echado en falta una referencia ofensiva", incidió el técnico del Real Madrid.