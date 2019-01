Pellegrino: "El fútbol es eficacia, así que a llorar a otro lado"

Publicado 17/01/2019 0:04:39 CET

"Es muy fácil expulsar a alguien del Leganés"

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino, lamentó no haber podido superar la eliminatoria ante el Real Madrid (3-1 en el global), pero se congratuló del triunfo en el partido de vuelta gracias a un gol de Braithwaite y aseguró que el fútbol es "eficacia", así que no quiere llantos por la eliminación después de haber fallado una buena nómina de oportunidades.

"Hubo ocasiones claras, varias de uno contra uno y varios tiros al muñeco. Junto con algunas situaciones que recuerdo en la ida podíamos haber marcado algun gol más. Pero ya está, el fútbol es eficacia y a llorar a otro lado. Hay que digerir la derrota", manifestó Pellegrino, que fue expulsado a cinco minutos del final.

"El árbitro entendió que le había hecho la seña de unas gafas. Y le he pedido que lo busque en la tele. Yo nunca he hecho esa seña. Me siento amargado porque ha sido una expulsión injusta. Es muy fácil expulsar a alguien del Leganés sin que pase nada. Simplemente le dije que había sido una mano", aclaró la jugada.

De vuelta al partido, el argentino dijo que la primera parte fue "mejor" que la segunda. "Tuvimos paciencia, jugamos con calma y equilibrio. En la segunda ya nos costó un poquito más, pero hemos terminado bien, jugando más directo y rompiendo el partido. Hemos ganado a un equipo grande y la eliminatoria se fue en la ida. Esto hay que usarlo para aprender y que nos sirva en la Liga", comentó.

"Jugar contra el Madrid en Butarque nunca puede ser un peso. Es histórico para nuestro club y nuestos jugadores. Quiero agradecer a los chicos el trabajo que han hecho como locos. Estoy satisfecho también por la gente", sentenció Pellegrino, que espera que la lesión de Kravets sea solo "muscular".