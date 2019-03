Solari: "No vine en un momento difícil del club para rendirme"

Publicado 06/03/2019 0:17:08 CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, eludió cualquier posibilidad de presentar su dimisión tras la dura derrota encajada este miércoles ante el Ajax y caer eliminado de la Liga de Campeones, un revés que les deja "tristes y dolidos" y que les obliga a "asumir con profesionalidad y el espíritu de siempre" lo que resta de temporada.

"No he venido en un momento tan difícil para el club para rendirme", sentenció Solari en rueda de prensa preguntado por su continuidad. "No son valoraciones que deba hacer yo", zanjó a continuación ante una posible destitución.

"Yo estoy aquí para trabajar y dar lo mejor de mí, y los jugadores para hacer lo mejor que puedan a partir de mañana jueves. Deben volver para trabajar y ser mejores", añadió el argentino, que aseguró que estaban "tristes y dolidos". "Hemos hecho el esfuerzo, pero no nos ha alcanzado y hemos quedado eliminados", lamentó.

El de Rosario prefirió dejar todas las "valoraciones" a los medios de comunicación. "Lo sentimos y lo nuestro es trabajar y tratar de hacerlo lo mejor posible y esforzarnos", insistió. "Mañana tenemos entrenamiento y este fin de semana partido de liga. Nuestra obligación, por deber profesional y por corazón que le debemos a este equipo, es la de venir a trabajar de la mejor manera para afrontar el partido del Valladolid", subrayó.

Sobre las palabras de Dani Carvajal calificando "de mierda" esta temporada, recordó que "las declaraciones en caliente a pie de campo siempre son complicadas". "No le he oído. Dani tiene un gran carácter, se ha esforzado mucho y se le veía dolido porque a nadie le gusta perder y menos a un equipo ganador y a jugadores ganadores como él", apuntó.

"La temporada continúa, está la Liga, hay una gran distancia pero tenemos que asumirlo con profesionalidad y con el espíritu de siempre. El Real Madrid es más grande que todos los presentes, entrenadores y jugadores y siempre vuelve más fuerte", añadió Solari.

"Han pasado muchísimas cosas, muchas alternativas y entrar en detalles es realmente complicado. Ha habido desde cambios obligados, palos, pelotas que no han entrado, el acierto de ellos, el VAR, han sido infinidad de cosas", afirmó sobre el partido ante el Ajax, que dejó también lesionado a Gareth Bale además de Lucas Vázquez y Vinicius.