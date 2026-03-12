'Som un Clam' pide el voto para Víctor Font en las elecciones del Barça

Acto de la plataforma blaugrana 'Som un Clam' - SOM UN CLAM

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de socios 'Som un Clam', liderada por Joan Camprubí Montal, ha anunciado este jueves su apoyo a la candidatura 'Nosaltres' de Víctor Font de cara a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que se celebrarán este domingo 15 de marzo.

"'Som un Clam' anuncia su apoyo a la candidatura de 'Nosaltres' liderada por Víctor Font. Consideramos que, en estas elecciones, su propuesta representa el cambio estructural y el modelo de rigor que hemos defendido desde nuestra fundación", aseguró la plataforma en un comunicado en el que animan a los socios a "movilizarse y votar" el próximo 15 de marzo.

La plataforma explica también que durante más de dos años ha recorrido el territorio organizando encuentros y escuchando a miles de socios con el objetivo de "volver a poner al socio en el centro de la entidad", defender sus derechos y "proteger al FC Barcelona del riesgo de convertirse en una Sociedad Anónima Deportiva".

Aseguran que en los últimos meses trabajó para intentar construir una candidatura "unitaria y transversal", actuando como puente entre distintos precandidatos y figuras del entorno azulgrana. Aunque esa unión formal no se ha materializado en una única lista, consideró que existe una coincidencia amplia en la necesidad de un cambio en la gestión del club.

En este contexto, hacen un llamamiento a la participación masiva en las elecciones del domingo, pese a lo que calificó como "obstáculos" de la Junta saliente, como la convocatoria de los comicios en plena temporada o la eliminación del voto por correo. "La abstención es el voto de la continuidad; la participación es la clave del futuro", señaló.

Asimismo, la plataforma reclamó el apoyo a un "cambio real y profesional" en la gestión del club para recuperar, según defendió, una dirección más profesionalizada y garantizar que la propiedad del Barça siga en manos de los socios.