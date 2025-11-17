Sonia Bermúdez anuncia el viernes la lista para la final de la Liga de Naciones ante Alemania

Archivo - La seleccionadora española de fútbol femenino, Sonia Bermúdez, en rueda de prensa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina, Sonia Bermúdez, dará a conocer este viernes 21 de noviembre la convocatoria para disputar la gran final de la UEFA Women's Nations League contra Alemania, en un acto integrado en el I Congreso Internacional de Fútbol Femenino, ELEVA, que se celebrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas los días 20 y 21 de este mes.

La lista se publicará a las 11.30 horas a través de los canales oficiales de la RFEF y, una hora después, a las 12.30, Bermúdez atenderá a los medios en el Salón Villalonga para valorar la citación y analizar la última ventana FIFA del año.

España afrontará su segunda final consecutiva de la Liga de Naciones, torneo del que es vigente campeona tras alzar el título en febrero en La Cartuja de Sevilla tras ganar a Francia. El combinado nacional llega además como número 1 del ranking FIFA y con la posibilidad de revalidar el título.

La final se disputará a doble partido frente a Alemania, con la ida el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern (20.30 horas) y la vuelta el martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Madrid (18.30 horas).