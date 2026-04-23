Sonia Bermúdez: "Para ser referente, tienes que serlo dentro y fuera del campo"

Archivo - La seleccionadora nacional absoluta femenina, Sonia Bermúdez, en un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional absoluta femenina, Sonia Bermúdez, afirmó este jueves que "para ser referente" en el mundo del fútbol, "tienes que serlo dentro y fuera del campo", porque "hay mucho niños y niñas" pendientes de los y las futbolistas.

"Para ser referente, lo tienes que ser dentro y fuera del campo. Hay muchas niñas y niños viéndonos, y las jugadoras llegan a un público muy amplio", señaló la seleccionadora en 'The Forum', evento organizado por el Atlético y Apollo Sports Capital en el Riyadh Air Metropolitano.

Bermúdez, que jugó en el Atlético de Madrid, el Barça y el Levante, entre otros, también reconoció que "no es fácil" afrontar la retirada. "Pasas de estar compitiendo, viajando, entrenando, en el vestuario, de la noche a la mañana a ser muy joven para el mercado laboral. Estamos a tiempo de acompañar a las futbolistas, algunas ya tienen claro a que se dedicarán", comentó.

"Que la futbolista no pierda la esencia de nuestro deporte. Que todo lo que están ganando lo inviertan en ser mejores deportistas. Queremos que las futbolistas sigan siendo cercanas y no pierdan la esencia", pidió la entrenadora, que además aconsejó a las más jóvenes "que disfruten de la carrera", porque "todo pasa muy rápido". "Y que aprenda de todo, de cuando juegas y cuando no juegas. Pero que disfrute, pasa volando", agregó.

Por su parte, David Villa, que arrancó su discurso asegurando que el Atlético "va a competir de la mejor manera" en la semifinales de Champions ante el Arsenal, con "confianza a tope", también sostuvo que "el fútbol no deja de ser un aprendizaje". "Desde muy joven he tenido la mentalidad o la idea de ir aprendiendo cosas nuevas, sabiendo que jugar al fútbol me abría otros frentes. Además, no solo jugué en un país, eso me abrió mucho la mente. Estoy superagradecido", expresó.

"Al futbolista le diría que se forme. Hay muchas cosas muy buenas en la vida del futbolista, una de ellas es el tiempo del que dispones, el cual puedes aprovechar para formarte. Y desde la perspectiva que tengo, les diría que se preparen. Es difícil aceptar que pasas de ser viejo para el fútbol a joven para la vida. Que se preparen, sin perder el foco del fútbol. Eso les ayudará en ese impás", señaló respecto a la retirada.

Finalmente, respecto a las oportunidades a jugadores jóvenes de la cantera, Villa advirtió que "cada jugador es diferente". "Es uno de los mejores momento de la historia del Atlético. Yo amaba y amo el Sporting, pero la situación no era la mejor y lo mejor era salir. Cualquier jugador que esté por venir, de fuera o la Academia, deben estar de enhorabuena porque estamos en un presente fantástico", zanjó.