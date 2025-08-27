Sorteo de la Fase Liga de la Champions League: Hora y dónde ver

Archivo - Imagen de un sorte de la Liga de Campeones. - Harold Cunningham/UEFA/dpa - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal conocerán este jueves sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones 2025-26, en un sorteo, que se celebrará a partir de las 18.00 horas en el Forum Grimaldi de Mónaco, en el que cada uno de los equipos quedarán emparejados con ocho rivales, dos de cada bombo.

La Liga de Campeones 2025-2026 está muy cerca de arrancar, y lo hará con cinco equipos españoles, en lo que será la cuarta temporada en la que LaLiga EA Sports tenga cinco representantes en la máxima competición continental tras hacerlo también en la 2021-2022, la 2016-2017 y la 2015-2016.

Fecha y hora del sorteo

El sorteo se celebrará el jueves 28 de agosto de 2025 a las 18.00 horas en el Grimaldi Forum de Mónaco. Será el primer gran acto de la temporada europea y definirá el camino de los 36 equipos participantes bajo el formato de Fase Liga, en el que se enfrentarán a ocho rivales, cuatro como local y otros cuatro como visitantes.

Dónde ver el sorteo

La retransmisión del sorteo se podrá seguir exclusivamente en Movistar Plus+ en España, a través de los canales Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. Además, la UEFA lo emitirá en directo en su página web oficial, ofreciendo actualizaciones en tiempo real.

Formato del sorteo

Los 36 clubes clasificados se repartirán en cuatro bombos según el coeficiente UEFA, con el campeón vigente encabezando el primer bombo. Cada equipo conocerá sus ocho rivales --cuatro partidos en casa y cuatro a domicilio--, con la configuración final determinada por un sistema híbrido: la extracción de bolas es manual y la asignación de rivales se realiza mediante un software automatizado para garantizar imparcialidad y diversidad competitiva. Ningún equipo podrá enfrentarse a un rival de su país, así como a más de dos clubes de una misma federación.

Configuración de los bombos

Bombo 1: PSG, REAL MADRID, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y FC BARCELONA.

Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, ATLÉTICO DE MADRID, Benfica o Tottenham, Atalanta, VILLARREAL, Juventus, Eintracht y Brujas o Rangers.

Bombo 3: Tottenham o Copenhague, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting Portugal, Olympiacos, Slavia Praga, Bodo/Glimt y Marsella.

Bombo 4: Copenhague o Basilea, Mónaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag o Ferencvaros, ATHLETIC CLUB, Newcastle, Pafos y Kairat.