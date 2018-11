Spalletti: "Hemos merecido el gol por la reacción emocional"

Publicado 07/11/2018 0:04:52 CET

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Inter de Milán, Luciano Spalletti, ha asegurado que su equipo ha merecido marcar el gol del empate contra el FC Barcelona (1-1), en el Giuseppe Meazza en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, por la "reacción emocional" que tuvieron sus jugadores al gol inicial de Malcom para los blaugranas.

"Hemos sacado nuestro carácter, hemos tenido una buena actitud, y nos hemos portado bien. Hemos llevado bien los nervios, y nos hemos merecido ese gol, una reacción emocional muy potente que era lo que el aficionado quería", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que merecieron el empate por haberlo "dado todo". "Tras el empate de Icardi, hemos ido a por la pelota para intentar ganar, esa es la actitud de los jugadores. Se ha jugado el partido hasta el último momento", señaló.

"El Barça ha sido mejor que nosotros en la primera parte. En algunos momentos podían haber marcado, en dos o tres ocasiones. Pero cuando el partido, al final, parecía estar decidido hemos marcado, hemos reaccionado y nos hemos comportado como hace falta; crear ocasión para marcar", argumentó.

No obstante, reconoció también no haber sabido tener más el balón. "No hemos conseguido tener el balón, nos ha costado aún más. Intentábamos subir, robar el balón, pero dejábamos espacios atrás y margen de maniobra al Barça y ha amenazado a nuestra defensa. Cuando el Barça ataca, en tu área, y tienen tiempo para regatear, son momentos difíciles", manifestó.

"Nuestro juego es diferente al del Barça, menos limpio y con menos pases. Nosotros somos más simples, quizá tendríamos que haber pasado mejor el balón, pero al final la situación se nos ha puesto a favor, hemos amenazado su área, hemos tenido oportunidades y con nuestras herramientas hemos empatado. Estamos muy contentos con este resultado", reiteró.

Preguntado por el posible interés del Barça en el central Milan Skriniar, aseguró que tendrían que pagar los más de 100 millones de euros de la cláusula "más una propina", que sería más si el interés fuera del Real Madrid. Menos bromeó cuando aseguró que prefiere jugar contra un Barça sin Messi, como finalmente fue.