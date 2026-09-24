El Sporting busca dar un salto en el derbi, y Mallorca y Almería se miden en la parte alta

Archivo - Imagen del último derbi asturiano en el Carlos Tartiere. - LALIGA - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo recibe al Sporting de Gijón en el derbi asturiano con el objetivo de dar un paso adelante y superar en la clasificación a su eterno rival, mientras que los de Gijón buscan acercarse a los puestos de playoffs y hundir a los carbayones, en una jornada dominical de la séptima fecha de LaLiga Hypermotion en la que el RCD Mallorca y la UD Almería se enfrentan por asaltar el ascenso directo.

El Carlos Tartiere vuelve a acoger (21.00 horas) el derbi asturiano dos temporadas después, tras el descenso del Real Oviedo a LaLiga Hypermotion en la 2025-26. Asimismo, el equipo ovetense tiene este encuentro marcado en rojo, especialmente por la necesidad de encontrar un punto de inflexión y arrancar una buena dinámica, después de caer derrotado en la anterior jornada en Sabadell (3-1). El equipo arranca la jornada ocupando la 13ª posición y ocho puntos.

Así, una victoria del conjunto de la capital de Asturias alejaría al Sporting de Gijón de los puestos de playoff. Por ello, los de Nicolás Larcamón, que se encuentran a un punto de la sexta plaza, aunque empatados a diez puntos con tres equipos más (Girona, Tenerife y Las Palmas), tendrán que dar continuidad al triunfo conseguido en Andorra (1-3) tras firmar un comienzo de temporada irregular pero con pleno de victorias a domicilio.

Horas antes (16.15 horas), el RCD Mallorca, tercero, y la UD Almería, cuarta, se medirán en Son Moix con el propósito de seguir al alza y superar a un rival directo con el que competirán a lo largo de la temporada por el ascenso directo. Los bermellones reciben al conjunto andaluz tras llevarse los tres puntos ante la Real Sociedad B (0-1), y los rojiblancos aterrizan en la isla después de imponerse al Celta Fortuna (2-0).

Por su parte, la SD Eibar, equipo con el mejor estado de forma de la competición tras encadenar cinco triunfos consecutivos, el último ante el Eldense (1-2), se examina (18.30) en Ipurúa ante Las Palmas con la posibilidad de ponerse líder. En el caso del conjunto canario, querrá reponerse de la derrota contra el Burgos (1-2), rival que también está en la terna por los playoffs y que se medirá simultáneamente al Eldense en El Plantío.

El CD Castellón estará pendiente de lo que suceda en Eibar antes de visitar al Leganés este lunes (20.30) con el objetivo de mantenerse líder en el cierre de la jornada. Los de Pablo Hernández son el único equipo invicto de la categoría y cuatro victorias seguidas, la última de ellas de manera holgada ante el Tenerife (5-0). El Leganés está empatado con el Sabadell, equipo que delimita los puestos de promoción y llega a este encuentro tras vencer al Granada (3-2).

Cerrando esta lucha múltiple por los puestos de promoción, el Girona, que empieza a carburar, recibe este viernes (20.30) al Albacete después de llevarse los tres puntos en Cádiz (1-2), mientras que los manchegos se hundieron todavía más en la derrota contra el Córdoba (1-2). Y el Sabadell se enfrenta este sábado (18.30) al Celta Fortuna a domicilio para encadenar su segundo triunfo consecutivo, después de vencer al Oviedo (3-1), mientras que los gallegos encadenan dos derrotas.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION

-Viernes 25 septiembre

Girona - Albacete. 20.30.

-Sábado 26 septiembre

Ceuta - Real Sociedad B. 14.00.

Granada - Andorra. 16.15.

Celta Fortuna - Sabadell. 18.30.

Tenerife - Cádiz. 18.30.

-Domingo 27 septiembre

Valladolid - Córdoba. 14.00.

Mallorca - Almería. 16.15.

Eibar - Las Palmas. 18.30.

Burgos - Eldense. 18.30

Real Oviedo - Real Sporting. 21.00.

-Lunes 28 septiembre

Leganés - Castellón. 20.30.