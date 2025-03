Stuani frena al Espanyol y salva un punto para el Girona

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

RCD Espanyol y Girona CF han sellado un empate (1-1) en el último partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports, en el que Jofre Carreras adelantó a los locales a la vuelta del descanso y en el que los de Míchel salvaron un punto en el minuto 88 gracias a un penalti materializado por Cristhian Stuani.

El cuadro gironí mandó en los primeros 45 minutos en el RCDE Stadium, tratando de avanzar frente a un conjunto perico que aguantó bien atrás. El ucraniano Viktor Tsygankov y el macedonio Bojan Miovski avisaron nada más comenzar, y superado el primer cuarto de hora Omar El Hilali salvó a los de Manolo González al sacar un balón en la misma línea de gol.

Por su parte, Javi Puado se erigió como el jugador más incisivo de los blanquiazules, y a punto estuvo de abrir la lata en el minuto 32 con un disparo que una mano de Paulo Gazzaniga envió a saque de esquina. Poco después, era Arnau Martínez el que se encargaba de cortar otra peligrosa acción del delantero barcelonés.

Nada más reanudarse el choque tras el paso por vestuarios, un contragolpe puso en ventaja al conjunto local. En el minuto 49, Jofre Carreras inició una cabalgada en solitario que culminó con un zapatazo desde fuera del área; Gazzaniga se vio sorprendido y no pudo llegar al esférico.

Los de Míchel no acusaron el golpe y siguieron intentándolo, sobre todo abriendo las bandas, pero el Espanyol y, sobre todo, Joan García, frenaron sus acometidas. Urko González de Zárate desbarató un remate de Tsygankov dentro del área en el 82, antes de que dos minutos más tarde el portero espanyolista realizase la parada de LaLiga, una mano abajo para detener un disparo a bocajarro de Yangel Herrera.

Sin embargo, la insistencia gironí se tradujo poco después en el tanto del empate. Urko derribó en el área a Tsygankov y el colegiado no dudó en pitar penalti; Cristhian Stuani se situó ante los once metros y engañó a Joan García con un disparo raso y centrado, pero no celebró el tanto por respeto a su exequipo (min.88).

De esta manera, el Girona enlaza cinco jornadas seguidas sin ganar y dos empates consecutivos para situarse decimotercero con 33 puntos, siete por encima de la zona de descenso y a ocho ya de los puestos europeos. El Espanyol (28), con un partido menos, suma por tercera vez en las tres últimas fechas pero se queda solo una unidad sobre la última de las posiciones de peligro.