Pezzolesi durante el amistoso entre las selecciones Sub-21 de Albania y España - MIGUEL ÁNGEL ACERO/RFEF

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-21 puso fin este martes a su actividad competitiva en el año 2026 sin poder lograr una nueva victoria al empatar sin goles en su visita a una Albania que apenas le generó peligro y que se limitó a defender y a la labor de su portería.

El combinado que dirige David Gordo fue superior sobre el terreno de juego del Arena Kombëtare de la capital Tirana, pero no encontró el camino del gol, sobre todo en el tramo final de la segunda mitad donde su asedio fue mayor y sólo las intervenciones de Taho y la madera impidieron que se hiciera con el triunfo.

Ya desde el pitido inicial, la selección española, con un once muy diferente al del pasado viernes en Almendralejo ante Japón, se hizo con el mando ante una Albania que dejó claras sus intenciones y se replegó cerca de su área para tratar de buscar sus opciones en unas transiciones que apenas llegaron.

Tampoco, pese al dominio, hubo demasiadas ocasiones para los visitantes más allá de un disparo al inicio de Rodrigo Mendoza y otro a la media hora de Ángel Alarcón. Con todo, la mejor fue para los locales, con un remate cerca de la portería de Rashica tras una falta de entendimiento entre los zagueros españoles y buena respuesta del debutante Manu González.

Tras el descanso, España aceleró y su rival ya prefirió totalmente apoyarse en su intensidad y físico para mantener su portería a cero, aunque fue Taho, que había entrado para la segunda mitad, su mejor hombre en estos 45 minutos de pleno dominio español.

Las ocasiones claras costaron al inicio, pero aparecieron para el tramo final del choque. Carlos Espí, poco protagonista cabeceó por encima del larguero, pero a continuación llegaron los disparos de Pezzolesi y Marc Bernal, que se marcharon rozando por poco el palo y al larguero, respectivamente.

Estas oportunidades ya avivaron a España de forma definitiva, aunque el gol se resistió en Tirana gracias a Taho, puesto a prueba con disparos desde fuera del área de Pablo García y Javi Hernández, y felino para realizar la parada de la noche a un cabezazo del extremo del Racing y para meter otra buena mano a un remate algo más forzado de Iker Bravo y dejar a los suyos con el satisfactorio empate.