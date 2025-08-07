Swedberg amplía su contrato con el RC Celta hasta 2029

El futbolista sueco Williot Swedberg posa junto al Director de Fútbol del Celta, Marco Garcés, con una camiseta del club vigués en el acto de ampliación de su contrato. - RC CELTA

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista ofensivo sueco Williot Swedberg, de 21 años amplió este jueves su vinculación por dos temporadas más, hasta 2029, con el RC Celta, club al que llegó en el verano de 2022 y con el que tenía contrato hasta 2027.

"Williot Swedberg seguirá vistiendo la celeste cuatro años más. El atacante sueco amplía su contrato con el Celta hasta 2029, reforzando así la apuesta del club en el talento joven con un jugador con gran proyección y calidad", anunció el conjunto gallego en un comunicado.

Swedberg disputó 32 encuentros de LaLiga EA Sports durante la pasada temporada, 15 de ellos como titular, en los que anotó 4 goles y repartió 5 asistencias, consolidándose como "una pieza clave en el ataque celeste". Suyo fue el pase a Iago Aspas en el Coliseum ante el Getafe, que certificó la clasificación del equipo vigués a Europa League.

A sus 21 años, Williot es internacional con Suecia, con la que debutó el verano pasado, y "ha sabido adaptarse al ritmo y la exigencia del fútbol español, combinando talento, inteligencia y una notable capacidad para generar ocasiones desde la segunda línea".

Con esta renovación, el Celta reafirma su "confianza" en el futbolista como "parte esencial del presente y futuro" del equipo. El club mostró su "satisfacción y alegría" por la continuidad del sueco, al poder seguir creciendo junto con un jugador que "ha sabido ganarse el cariño y respeto de toda la afición celeste".