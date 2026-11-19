Archivo - El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, en un partido del Real Madrid CF ante el Villarreal CF en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, de 26 años, acordó con el Real Madrid la ampliación de su contrato por cuatro temporadas más, es decir, hasta el 30 de junio de 2032, cuando cumpliría su décima temporada defendiendo la camiseta madridista.

"El Real Madrid CF y Aurélien Tchouaméni han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2032", anunció el club merengue en un comunicado publicado este jueves sobre la extensión del contrato del francés, que se extendía hasta 2028.

Tchouaméni llegó al Real Madrid en 2022 y en sus cinco temporadas como jugador del conjunto merengue ha disputado un total de 205 partidos, en los que ha marcado 7 goles y ha dado 9 asistencias, además de levantar 8 títulos: una Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El pivote tenía, cuando aterrizó en la capital, la compleja misión de ocupar el sitio de Carlos Henrique Casemiro, que puso rumbo al Manchester United. El Real Madrid fichó a Tchouaméni procedente del AS Monaco con un gran esfuerzo económico, y ha aplacado las críticas iniciales con rendimiento, convertido ahora en una pieza imprescindible del esquema.

El mediocentro, además de ejercer como ese relevo natural del pivote brasileño, también ha demostrado que, con trabajo silencioso, puede rendir en otras demarcaciones como la de central de emergencia, cuando las lesiones penalizaron a la zaga del Real Madrid entre 2023 y 2025. Ahora, aparece como la primera opción de contención y solidez para el doble pivote del dibujo de José Mourinho, como ya lo fue en el de Xabi Alonso.

Su importancia se confirma en los datos: ha alcanzado la cifra de 50 partidos al menos en todas las temporadas completas vistiendo la camiseta blanca, salvo en la 2023-24, cuando las lesiones le alejaron del césped durante más de dos meses. De hecho, se perdió la final de la Champions que levantó el club en 2024.

Esta ampliación de contrato llega después de anunciar este miércoles la del turco Arda Güler, que también quedó vinculado hasta junio de 2032, como el brasileño Vinícius Júnior, que renovó con el club merengue el pasado mes de agosto cuando su vínculo finalizaba en 2027.