Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga, vuelve el ataque furibundo judicial del Real Madrid"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, recordó este martes que el 'caso Negreira' "está judicializado" y el Real Madrid busca "hacer ruido y daño", y lanzó la reflexión de "qué casualidad que cuando el FC Barcelona abandona" el proyecto de la Superliga, liderada por Florentino Pérez, es cuando "ha vuelto el ataque furibundo judicial" del club merengue contra la entidad azulgrana.

"No es el problema de fútbol más grave, lo más grave fue la compra de partidos entre 2008 y 2013 y lo solucionamos entre los clubes. La postura de Florentino Pérez fue mirar hacia otro lado", dijo Tebas sobre el mandatario madridista en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

El presidente de la patronal de clubes afirmó que el 'caso Negreira' "está judicializado, no por el Real Madrid", sino "por LaLiga y la Fiscalía". "No pretendamos extenderlo como un chicle y mandar bulos para hacer daño a LaLiga, la RFEF y los árbitros. No es de recibo que tengamos que escuchar en una Asamblea del Madrid que el penalti que no le pitaron ese domingo es por culpa de Negreira", valoró.

"Se busca una estrategia de hacer ruido y daño, no tiene sentido. No se han acreditado compras a árbitros, sí es muy grave los pagos al vicepresidente, tiene que seguir en el juzgado. No podemos permitir que las estadísticas son tergiversadas. Si alguien se puede quejar de los arbitrajes no son los dos grandes, sino los otros 18. Por supuesto son mejorables, pero se están iniciando reformas arbitrales de calado. Se va por buen camino, está lento, pero lo vamos haciendo", defendió.

Finalmente, Tebas reflexionó sobre la posición actual del Real Madrid contra el Barça por este 'caso Negreira'. "Qué casualidad que cuando el Barça abandona la Superliga ha vuelto el ataque furibundo judicial del Real Madrid... Florentino Pérez era directivo de la Junta de la RFEF con el 'caso Negreira', pero no sufrió muchísimo... Se llama coacción, mientras estás conmigo sé esto de ti y lo guardo para después contarlo", concluyó.