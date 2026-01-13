Tebas: "El TAD no me da ninguna seguridad, no da la apariencia de independencia"

1042002.1.260.149.20260113110110 El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió este martes que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no le da "ninguna seguridad" ni "apariencia de independencia" respecto a su apertura de expediente y el estudio de su caso por presunta revelación de información secreta sobre la venta de los palcos VIP del Spotify Camp Nou.

"Estoy muy tranquilo con el fondo. El TAD es un órgano que elige la comisión directiva del CSD, son siete miembros, tres a propuesta de la Real Federación Española de Fútbol y cuatro, del CSD, abogados, fiscales, jueces. Y de esos siete, tres son compañeros de formación del director general de Deportes, los 'amiguitos' de juerga", criticó el mandatario en los Desayunos Deportivos de Europa Press, organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela.

Tebas considera que "cuando estás en una institución como el TAD y vas a tomar decisiones sobre el presidente de LaLiga o la RFEF, tienes que aparentar independencia". "No deberían estar tomando estas decisiones, son amigos de juerga. No me da ninguna seguridad. No dan la apariencia de independencia que deberían dar", expresó.

"Se nos sanciona por 'incumplir estatutos o reglamentos de LaLiga o la RFEF', y quien decide la gravedad son los amigos de juerga del TAD. No sabes por lo que te pueden sancionar, si dicen que lo hice, no está previsto que sea sancionable, estoy tranquilo por los hechos, pero no me gusta cómo están las cosas. El presidente del Real Madrid va diciendo en alguna comida que estoy aniquilado...", concluyó Tebas, sobre un caso que el TAD seguirá estudiando durante los primeros meses de este año.