Tebas dice que la RFEF "cambia" su propuesta sobre la financiación y repite que LaLiga "no se puede asegurar"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha "cambiado" su propuesta de financiación para los clubes de Primera y Segunda División dada la crisis generada por el coronavirus y destacó que este modelo lo llevan "utilizando años" todos las entidades de "forma individual".

"Pido perdón que, en estos momentos, estemos con estos temas, pero es necesario aclarar que la RFEF cambia lo dicho esta mañana", dijo Tebas en su cuenta de Twitter, donde pide "oír y leer" la rueda de prensa" de Luis Rubiales para comprobar la modificación de sus palabras en comparación al comunicado emitido a última hora de este miércoles.

"Los clubes de forma individual llevan años utilizando esta línea de financiación con decenas de millones de euros que ha permitido reformas de estadios, construir ciudades deportivas, pagar la deuda histórica...", añadió el máximo dirigente de LaLiga después de que la RFEF insistiese en la "viabilidad" de su línea de financiación para paliar los problemas económicos que puedan surgir por la emergencia sanitaria.

Y en relación al aseguramiento de las competiciones, algo que la RFEF dice que LaLiga debió haber hecho con el Campeonato Nacional de Liga, Tebas apuntó que si el ente que preside Luis Rubiales ha preguntado a la UEFA si tiene aseguradas las competiciones más importantes.

"¿Ha preguntado a la UEFA por qué no tiene asegurada la Champions League y la Eurocopa? Muy sencillo, como dice el artículo, no te cotizan (el seguro no te da precio", finalizó Javier Tebas, que incluyó la etiqueta "ignorancia" acompañando a su publicación.