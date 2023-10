Tebas, sobre la imputación de Laporta: "No se va a quedar en nada"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que "no es nuevo" que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, esté imputado en el 'caso Negreira', al tiempo que dudó de que "se vaya a quedar en nada" ante las fuertes acusaciones bajo investigación.

"Según mi conocimiento ya llevaba tiempo imputado, no es nuevo. Está como investigado desde hace semanas, me ha sorprendido que la gente se revuelva tanto", afirmó este miércoles en la presentación del proyecto de Sportech en Cádiz.

Tebas se refirió así a nuevos detalles sobre la investigación sobre los pagos a José María Enríquez Negreira, realizados también durante el primer mandato de Laporta. "No me gusta anticiparme ni dar opiniones de jueces ni compañeros. El juez considera que hay un delito de cohecho y aplica la lógica en el auto, ya lo habló en el auto de la entrada al Comité Técnico de Árbitros", dijo.

"El tiempo no lo manejo, pero en nada no se va a quedar en nada. No he hablado con Laporta, pero yo hablo como jurista. El hecho de que se produzcan unos pagos al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no sé si es cohecho, corrupción deportiva, blanqueo de capital... No tengo la sensación de que se va a quedar en nada", añadió.

Por otro lado, Tebas se refirió a la negativa de la directiva del Sevilla a acudir al palco del FC Barcelona en el duelo liguero entre ambos en el Estadio Olímpico. "Es comprensible. Laporta vino a la Asamblea y sabe que hay clubes enfadados. Hay que respetar lo que cada club quiera hacer", terminó, recordando el "daño reputacional muy importante" que ha causado en 2023 al fútbol español este 'caso Negreira', el racismo y "la conducta del expresidente" de la RFEF.