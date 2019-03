Tebas: "Jugar en Miami es menos importante para LaLiga que las catastróficas reformas de UEFA y ECA"

Publicado 14/03/2019 18:34:26 CET

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, lamentó la actitud de la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), que están "negociando a puerta cerrada" lo que considera "reformas catastróficas" para los campeonatos nacionales, mientras que, por el contrario, alabó una mayor transparencia de la FIFA a la ahora de cometer sus cambios en las competiciones.

"La UEFA y la ECA está negociando a puerta cerrada así que el resto no sabemos las reformas que pueden poner a las ligas nacionales en peligro. Están haciendo reformas en la 'Champions' que son muy peligrosas para el fútbol, es un modelo muy dañiño para las ligas nacionales y para ellos mismos, que no entienden este negocio", señaló Tebas en una entrevista exclusiva a 'Reuters'.

El dirigente avisa del peligro que puede suponer el proyecto que tienen las dos entidades de jugar partidos europeos en fines de semana en lugar que entre semana y de ampliar los grupos de la primera fase de cuatro a ocho equipos.

Tebas insistió que "jugar un partido en Miami es menos importante para LaLiga que las catastróficas reformas de la UEFA y la ECA", y reconoció que la FIFA está siendo "transparante en las últimas semanas" respectos a sus cambios.

"Ha cambiado su posición y le damos nuestro apoyo para el nuevo Mundial de Clubes, pero mientras tanto la UEFA y la ECA están haciendo lo contrario y estamos muy preocupados, no les apoyamos", subrayó el abogado, que ahora no ve con tan malos ojos esta nueva competición de la FIFA para 2021, sustituta de la Copa Confederaciones y con 24 equipos en lugar de los siete campeones de confederaciones y un invitado de la actualidad.

El presidente de LaLiga calificó en un principio esta idea como "irresponsable", pero aclaró que el organismo que preside Gianni Infantino "ha hecho algunos cambios el año pasado" al respecto. "Estamos en el camino de teber un buen Mundial de Clubes que se ajuste bien al calendario y que pueda ser apoyado por las ligas nacionales", expresó.

"Todavía hay que pulirlo, pero están discutiendo la distribución más equitativa del dinero a las ligas más pequeñas y eso es muy importante. La FIFA también ha sido más transparente al respecto y también se han comprometido a jugarlo cada cuatro años, lo que afecta mucho menos a las ligas nacionales", puntualizó.

En cambio, no está tan de acuerdo con que el Mundial de Catar de 2022 pase de 32 a 48 equipos, además de que se juegue en invierno, lo que ya les obliga a modificar el calendario. "Siempre nos opusimos al cambio de fechas y ahora nos estamos preparando para ese parón en la temporada", admitió.

"También debemos decidir qué hacemos con todos los jugadores que no vayan al Mundial, que son muchos, no solo en España sino en todo el mundo y que no participaron en decisiones como esta. Tendremos que esperar y ver qué decide la FIFA, pero en principio, en LaLiga no estamos a favor de aumentar el número de equipos ni en Qatar 2022 ni ninguna Copa del Mundo", sentenció.