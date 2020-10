Tebas: "LaLiga tiene tal estabilidad que no le afecta la marcha de un jugador"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha resaltado la "estabilidad" de la que goza LaLiga, a la que ya no le afecta la marcha de jugadores importantes como Cristiano Ronaldo o Neymar y que ha "triplicado el valor en derechos audiovisuales en siete años", y ha incidido en la importancia de no parar las competiciones por el coronavirus para no "pasar de la pandemia sanitaria a la pandemia económica".

"Ahora puedo decir que LaLiga española tiene una estabilidad de tal nivel como marca audiovisual a nivel nacional e internacional que no nos afecta la marcha de un jugador", declaró en la mesa redonda 'LaLiga de los Fenómenos' que se celebró en Milán (Italia), dentro del foro 'Il Festival dello Sport', y en la que participó junto a Iker Casillas y Carles Puyol.

En este sentido, cree que a Leo Messi no le hubiese "convenido" abandonar LaLiga Santander este verano. "La crisis que tuvo Messi no fue tanto por tema económico, sino personal. A Messi lo querría siempre y hasta que deje de jugar al fútbol. La identificación Messi-FC Barcelona es de tal nivel y tan buena para LaLiga que esa salida no sé si a Messi le hubiese convenido. Messi es una máquina de generar industria", indicó.

"Cuando vivíamos el duelo Messi-Cristiano decíamos que estábamos preparando que la salida de los jugadores no suponga un trauma en nuestra competición. Se fue Neymar al PSG y la liga francesa no es que haya crecido muchísimo; se vino Cristiano a la italiana, tampoco ha crecido muchísimo. Si Messi hubiese abandonado, nosotros tenemos vendidos los derechos para las próximas cuatro temporadas y ninguno nos llamó para decirnos que si se iba Messi rescindían el contrato. Hay dos vagones fundamentales, como son Barcelona y Real Madrid, pero sabemos que el tren va a seguir hacia adelante esté mejor o peor el primer vagón. Se fueron Cristiano y Neymar y seguimos creciendo", subrayó.

En este sentido, recordó los pasos que ha dado junto a su equipo desde su llegada a la presidencia. "Hace siete años, entendimos que teníamos que dar un paso adelante para competir con la Premier en el ámbito económico y deportivo. El resultado es que hemos crecido muchísimo en estos siete años y estamos en una situación muy cercana a la Premier. España tiene menos habitantes que Inglaterra, menos televisiones, pero a nivel internacional estamos muy cercanos. Estamos muy contentos", apuntó.

Además, destacó que con la incorporación este año de Groenlandia y Mongolia, LaLiga ya se ve en todos los territorios del planeta. "Llegar a todos los países del mundo con operadores locales es muy importante", dijo. "Tenemos sedes en 12 países y delegados en más de 40. Para poder crecer como competición hay que estar en los sitios, cerca de los operadores de televisión, hay que cuidar a los aficionados y a las ligas locales. Esa labor hace que tu competición sea más seguida y más querida", recordó.

"La expansión internacional ha sido clave y nos ha consolidado muchísimo. Hemos triplicado el valor en derechos audiovisuales en siete años, y eso es gracias a todo el equipo humano", dijo. "En 2013, recaudábamos a nivel internacional 236 millones de euros y hoy vamos a superar los 800 millones. En el ámbito internacional, hemos pasado de 550 millones de euros a 1.250 millones. Eso hay que trabajarlo. Es una labor que no se consigue en una semana", prosiguió, resaltando que el próximo reto es "tener un buen ecosistema digital".

"NOS HEMOS SABIDO ADAPTAR BIEN AL MERCADO, SALDREMOS MÁS REFORZADOS"

Por otra parte, el presidente de LaLiga restó importancia a los costosos fichajes que ha realizado este año la Premier League a pesar de las dificultades económicas por la pandemia de coronavirus. "No creo que sea una buena señal lo que está pasando en Inglaterra, con ese nivel de compra de jugadores, con la crisis de la COVID-19 y la no asistencia a los estadios. Aquí hay un control económico muy duro, y si ingresamos mucho menos por el tema de la COVID, no podemos acceder a ese mercado", señaló.

"Nos hemos sabido adaptar bien al mercado y eso se verá la temporada que viene, en la que saldremos mucho más reforzados. Si tuviésemos 30 millones más de habitantes, seríamos más que la Premier League. A nivel internacional, tenemos que seguir trabajando mercados que siempre nos han sido más costosos, en Asia tenemos recorrido", añadió.

En otro orden de cosas, Tebas aseguró que el Clásico es "el estandarte" de la liga, "un lugar de encuentro" con patrocinadores y socios, como "la Superbowl para los americanos". "A mí no me importa tanto que ganen solo Barcelona y Real Madrid y a veces Atlético de Madrid, sino que las ligas no se ganen por más de 90 puntos. Cuando una liga no se gana por más de 90 puntos esa liga ha sido competitiva en todos los aspectos de la misma; el que ha ganado ha perdido 24 puntos durante la temporada, el 25%. Lo que no podemos quitar a las grandes ligas es que existan los grandes clubes, sino las ligas de 100 puntos como la de Mourinho. No es malo que ganen muchas veces Real Madrid y Barcelona, porque son dos marcas que tiran mucho", explicó.

Además, se mostró muy crítico con la posibilidad de la creación de una Superliga europea. "La reforma de 'Champions' que se planteaba la temporada pasada hacía daño a todas las ligas nacionales, pero a medio plazo se dañaban ellos mismos, es desconocer cómo funciona la industria del fútbol y la industria audiovisual. Hay un sentido de pertenencia en las ligas. Un Real Madrid-Sevilla o un Real Madrid-Atlético de Madrid se ve mucho en España, pero no es lo mismo en Italia o Alemania. En Europa, donde realmente funciona la 'Champions' es en la fase de eliminatorias, la fase de grupos no supone tanto interés", aseveró.

Por último, Tebas incidió en la importancia de no parar las competiciones, aunque resaltó que el público, que ahora no puede entrar en los estadios por la pandemia, "es un actor muy importante de este espectáculo". "Nos hemos asegurado de terminar las competiciones, porque hay decenas de puestos de trabajo en riesgo. No se puede parar la actividad económica y debe haber un equilibro con el tema sanitario, porque podemos pasar de la pandemia sanitaria a la pandemia económica", expuso.

"En el tema sanitario, tenemos una 'burbuja' imaginaria en la que intentamos blindar que todo el que entre lo haga sin estar contagiado. Seguimos coordinando los viajes. No se utilizan los vestuarios, ni el día de partido, es el sitio más peligroso para que se produzca un contagio rival. Este año que viene, habrá Eurocopa y no se pueden suspender muchos partidos, por lo que LaLiga tiene que estar mucho más atenta", concluyó.