Tebas: "Mbappé podrá rentabilizar su posición en el Real Madrid"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, cree que el jugador francés del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé "acabará en el Real Madrid" la próxima temporada porque "todavía no ha renovado con su club" y eso es extraño para un futbolista de su talla, además de estar convencido de que "podrá rentabilizar su posición" y estatus en el conjunto blanco".

"Al quedar tan pocos meses y no haber firmado la renovación creo que no va a seguir en el PSG y decidirá entre la Premier y el Real Madrid. Es mi opinión, yo creo que irá al Real Madrid. Para su futuro como jugador y siendo ya una estrella de élite, es un equipo donde podrá rentabilizar su posición", dijo Tebas en declaraciones a Radio Marca, donde también deslizó que Dembélé "no seguirá en el Barça".

"¿Haaland? No sé dónde irá pero si tuviera que apostar, apostaría al Real Madrid. El límite salarial del Barça -ahora mismo- no se lo permitiría", recalcó el máximo responsable de LaLiga, que abordó muchos temas en su entrevista. Entre otros, la Superliga, que sigue siendo "un modelo equivocado" en su opinión.

"Si alguien defiende que la Superliga es la solución y que el resto de los clubes tiene que aguantar con su solidaridad, pues no. Hay Ligas naciones que son un éxito, la Champions es excelente y tenemos que continuar con este modelo. Hacer una Superliga no es la solución, ni que ese modelo se imponga por unos pocos clubes", agregó.

Y sobre este modelo apuntó que "los jóvenes no son los que más pagan por ver el fútbol" en respuesta a las afirmaciones del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre la pérdida de interés en las nuevas generaciones. "Tienen un comportamiento diferente para ver el fútbol al que teníamos nosotros hace 30 años. Hay que estar en Twitch, donde el perfil es de 12 a 24 años, y también en Youtube porque hay otras formas de comunicar en función de las plataformas", apuntó.

Y en relación a jugar en Navidad, Tebas fue tajante. "Los jugadores tienen que estar en casa con sus familias. "No se hará, pero tampoco es nuestra obsesión jugar en Navidad. El fútbol vuelve una semana más tarde que la final del Mundial, pero no es una obsesión para nosotros el fútbol en Navidad", dijo en concreto sobre este curso.

EL PROYECTO CVC

En relación al proyecto Impulso con CVC, el presidente de la Liga considera que se trata "después de control económico y de la venta centralizada de los derechos", el "más importante de la historia del fútbol español" por los 2.000 millones de euros que ingresarán los clubes españoles para invertir en sus estadios, ciudades deportivas, etc", agregó.

"Ya hemos dividido a los clubes según sus infraestructuras, digitalización... para que en los próximos años podamos recoger los frutos. Y los clubes de LaLiga tengan más cifra de negocio, pero eso tenemos que saber que no cae solo del cielo, hay que trabajarlo, hay que ponerse en la vanguardia", apuntó.

"No sé si el Barça accederá finalmente, eso hay que preguntárselo al FC Barcelona porque ellos ya saben cómo es el proyecto. "Ojalá entren y sean cierto todo lo que están estudiando. Eso significará que se equivocaron el pasado mes de agosto. Ha sido probado por unanimidad por los clubes franceses y en proyectos como CVC hay que poner todos los esfuerzos. Ocurrirá en muchísimos deportes. Ojalá el Barcelona se incorpore a CVC", aseveró.

Por último, preguntado si le gustaría que los árbitros hablasen después de los partidos, comentó que es un tema "peliagudo". "Si el colectivo arbitral lo decide, claro que lo vería con buenos ojos. Yo no voy a obligar a nadie a hacer declaraciones públicas y menos al colectivo arbitral", señaló.

"Sería partidario de meter algunas cosas más para dar contenido audiovisual. Algo que se ponga con censura dos minutos después por si hay alguna palabra malsonante. Tenemos que estar a la altura de eventos como la Fórmula 1, la NFL o la NBA y la ACB, que incluso lo hacen esto en directo", sentenció.