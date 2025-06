Tebas: "No se puede centrar la industria de cualquier deporte en las selecciones, el centro son los clubes"

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, defendió este viernes que "no se puede centrar la industria de cualquier deporte en las selecciones", porque "el centro son los clubes", a los que "no se les respeta nada", al mismo tiempo que cargó contra la Superliga, una competición elitista", y contra el nuevo proyecto impulsado por la NBA y FIBA y sus consecuencias contra las ligas nacionales.

"A patriota no sé si gano, pero puedo competir. Las selecciones son importantes, pero no se puede centrar la industria de cualquier deporte en las selecciones. El tema del calendario es porque hay excesivas competiciones internacionales. El centro de la industria son los clubes, y a los clubes no se les respeta nada", expresó el mandatario en la sexta edición del ISDE Sports Convention.

Durante su participación en el congreso internacional del derecho y la industria del deporte organizado por ISDE en colaboración con LaLiga, compartiendo mesa redonda con el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, Tebas cargó de nuevo contra la Superliga Europea -ahora Unify-, una "competición elitista".

"Puede haber las superligas que quieran, pero el ecosistema del deporte lo destuirías. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya estableció que UEFA y FIFA tienen el monopolio de la supervisión de las competiciones, y les pidió transparencia y no arbitrariedad. Porque es muy importante que exista un supervisor de estas situaciones para evitar desequilibrios deportivos", recordó.

"El TJUE no autoriza la Superliga, sino que le pide a FIFA y UEFA un procedimiento reglamentario, para que cuando no lo autorice sea con eso. No pueden coexistir Superliga y Champions, porque nos cargamos el ecosistema que ha sido un éxito y ha funcionado", valoró el mandatario.

Y es que Tebas criticó que ahora "todo se quiere solucionar con cambios de formato, y no se va a los problemas reales". "Ahora, un Mundial de Clubes, o ampliamos la Champions, o la Nations League, pero qué efectos tienen en el ecosistema del fútbol. Tenemos problemas importantísimos, como los efectos audiovisuales. Basta ya de todas estas competiciones", defendió.

Tras esto, comparó esta situación del fútbol con la que vive el baloncesto europeo y esa puerta que se ha abierto a una nueva competición continental impulsada por la NBA con el amparo de FIBA. "Soy crítico con el proyecto. Es muy similar al modelo de la Superliga", aseveró.

"Estamos buscando una élite y cuatro clubes que ascienden desde ligas nacionales. Los de la plaza fija aumentarán el presupuesto. El problema no es el reparto económico igualitario, es que los que la juegan y bajan y no la pueden jugar al año siguiente se arruinan, es un problema estructural", comentó.

Tebas dejó claro que este nuevo proyecto "ha nacido contra Euroliga", pero no de las manos de las ligas nacionales. "Sería como si FIFA bendice la Superliga. Y ese modelo destruye las ligas nacionales. La ACB ingresa hoy lo mismo que en 2003, unos 17 millones y debería estar cobrando 60, eso demuestra que las competiciones cerradas se han cargado el interés de las competiciones nacionales", afirmó.

"Les van a dar un caramelito a los de las ligas nacionales, pero no es un modelo que se tiene que hacer. FIBA consintió en su momento y no se enfrentó con dureza como hizo el fútbol con la Superliga. Apareció la palabra, tan buena y tan peligrosa, de consenso. La solución no es una competición cerradísima y poner a cuatro un caramelito. Pelearé para que no salga", dijo con Garbajosa sentado a apenas dos metros.

En el marco del surgimiento de nuevas competiciones, Tebas también apuntó que a la Kings League, creada por el exfutbolista Gerard Piqué, no la ve "ni por el retrovisor", porque "no es un proyecto que pueda competir con los proyectos premium".

"Es un proyecto basado en youtubers y jugadores veteranos, no es más. Habría que mirar la hemeroteca, tuvo un 'boom' importante y que es hoy. No es sustitutivo, no es competencia. El fútbol sigue siendo el deporte rey y lo seguirá siendo mientras algunos no hagan tonterías", completó.

Además, después de que la Federación Vasca de Pelota fuera reconocida por el ente internacional, defendió que le pareció "muy mal" el partido entre la selección vasca y el combinado español. "El problema viene de unos acuerdos con esas comunidades autónomas por el arraigo histórico, pero hasta dónde lo llevamos. Creo que el COI no lo admitiría. Una de las cosas que ha identificado a los deportes es el sentimiento de pertenencia a tu selección, defendiendo los colores de tu bandera. Es una anomalía", opinó.

Finalmente, Tebas abordó el asunto de las redes sociales y su impacto en el fútbol. "Son ventanas para llegar a tus espectadores. Y cada plataforma tiene sus reglas y evoluciones. Tenemos que estar muy atentos y trabajar constantemente. Hay que preparar a tu gente para que trabajen constantemente en adaptarse", advirtió.

Y también "ayuda" la presencia de los eSports. "Es complementario. Tenemos a EA Sports como patrocinador y ayuda porque conoces a jugadores, equipos, fichas, dejas e fichar. Y a nivel audiovisual, nosotros llevamos cosas que llevan ellos en el juego", dijo.

"Por esto, es importante la segmentación. A algunos les gusta el estadio en directo, otros les gusta estar en casa. Y la experiencia audiovisual también es importante segmentarla, por ejemplo la doble pantalla, con comentarios tuyos en directo. Pero la palabra es segmentar, caminamos más hacia eso, es la clave del crecimiento", concluyó Tebas.