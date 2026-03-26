Tebas: "En seguridad no podemos llegar tarde, la seguridad y el bienestar es parte de nuestro producto"

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante los Desayunos Deportivos de Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro en temas de seguridad no pueden "llegar tarde" y por este motivo dio valor al "importante" protocolo-guía que han lanzado para prevenir y actuar ante situaciones de discriminación, violencia de género, violencias sexuales, abuso o acoso en los estadios de fútbol y que sirve "para anticiparse, prepararse y coordinarse" ante posibles situaciones de tal calibre.

"Este protocolo es importante. No sirve el modelo de reaccionar ante la situaciones de violencia, en seguridad no podemos llegar tarde. Este protocolo es para anticiparse, prepararse y coordinarse, tiene que funcionar en los estadios en segundos", manifestó Tebas en la inauguración institucional del II Congreso de Emergencias en Estadios de Fútbol que acogió el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

En esa línea, el mandatario señaló la importancia de celebrar este congreso. "Es una parte más para que podamos disfrutar de nuestro fútbol, sin vuestra participación sería imposible ser la mejor liga del fútbol", comentó agradeciendo la colaboración del Gobierno, representado por la figura del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Y es que desde LaLiga han construido este protocolo "fundamental como herramienta porque se trabaja con personas". "No lo hacemos por obligación normativa. Si solo cumpliéramos las normas, no estaríamos aquí. El protocolo pone orden y es fundamental, no es un parche y está al alcance en toda competición de LaLiga, a todos los equipos y estadios. Todos los estadios deben actuar de la misma forma", argumentó.

"LaLiga quiere liderar esto porque el partido empieza mucho antes de que ruede el balón y acaba mucho después. Queremos que cuando alguien vea este trabajo, diga 'esto es lo que hay que hacer'. La seguridad y el bienestar es parte de nuestro producto, es una forma de organizarnos y de entender el fútbol", subrayó.

CEREZO: "LALIGA MANDA UN MENSAJE CLARO: NO HAY CABIDA PARA EL ACOSO"

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, actuó como anfitrión del acto y dios las gracias a LaLiga "por la creación de este protocolo". "Es un paso importante para el fútbol porque debe vivirse en un ambiente de seguridad", afirmó.

El club rojiblanco trabaja en esa línea, ya que "tiene protocolos internos" para actuar ante posibles situaciones de violencia. "En días de partido en este estadio hay más de 70.000 personas que hacen que sea difícil actuar, por eso es importante el paso adelante de LaLiga para facilitar la actuación y que manda un mensaje claro, que no hay cabida para el acoso", ensalzó el presidente colchonero.

"El Atlético de Madrid incorporó medidas para esta temporada 2025-2026 con un nuevo artículo para intervenir cuando sea necesario. Seguiremos caminando de la mano de LaLiga y otros clubes para mantener ese clima mientras se ve el fútbol", sentenció Cerezo.