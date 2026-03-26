Milagros Tolón se reúne con David Aganzo, presidente de AFE

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, junto con el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo. - MINISTERIO DE DEPORTES

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con representantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), encabezados por su presidente, David Aganzo, para abordar diferentes cuestiones de interés común relacionadas con la protección de los derechos de los deportistas.

En el encuentro también participaron el director general de AFE, Manuel Diego Tello Jorge, y la directora de los Servicios Jurídicos de la organización, María José López. Durante la reunión, ambas partes han abordado diferentes cuestiones de interés común relacionadas con la protección de los derechos de los deportistas, el desarrollo del marco normativo del deporte y el impulso de iniciativas vinculadas a la salud y el bienestar en el ámbito deportivo.

Asimismo, se han explorado posibles vías de colaboración entre el Ministerio y la AFE en ámbitos como la promoción de valores en el deporte, la igualdad y la proyección internacional del sistema deportivo español. Así, el Ministerio reiteró su compromiso "con el diálogo permanente con los distintos agentes del sector, con el objetivo de seguir avanzando en políticas públicas que sitúen a los deportistas en el centro del sistema".