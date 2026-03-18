Tebas: "Si hago caso a la llorada que se pegó Florentino hace unos años, todavía estaríamos ahogados en las lágrimas"

1070428.1.260.149.20260318134541 Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, en un evento de ISDE. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este miércoles que si hubiera hecho caso "a la llorada que se pegó el presidente del Real Madrid", Florentino Pérez, "todavía" el fútbol español estaría "ahogado en sus lágrimas".

"Si vemos lo que se gastan, Real Madrid y FC Barcelona están a nivel de la Premier. A mí me preocupa que no se cumpla una racionalidad económica de la gestión. Para que nuestros equipos sean competitivos tienen que ser sostenibles, y el sistema actual no va a afectar a Real Madrid ni a Barcelona", analizó Tebas durante la presentación del Informe Económico-Financiero del Fútbol Profesional Español en la temporada 2024-25.

Y, entonces, recordó la posición de estos dos clubes españoles en numerosos informes financieros realizados por entidades externas, abordando la postura del presidente del Real Madrid en los últimos años. "Si hago caso a la llorada que se pegó Florentino hace unos años, todavía estaríamos ahogados en sus lágrimas", ironizó.

"Siguen siendo competitivos (Real Madrid y Barça) y lo van a seguir siendo durante bastantes años. Nosotros denunciamos la situación (respecto a competiciones como la Premier League), ahora otros parece que son amigos de Al-Khelaifi, se dan abrazos", prosiguió.