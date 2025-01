Tebas: "Tenemos que hacer autocrítica, podemos controlar bastante más los delitos de odio en el fútbol"

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, hizo hincapié este martes en el buen trabajo que están haciendo para erradicar los delitos de odio en el fútbol, un ámbito donde son "una caja de resonancia" para mal cuando los sufren, pero también fue autocrítica porque cree que "con las herramientas" que cuentan en la actualidad puede "controlar bastante más" esta lacra, aunque volvió a reclamar más competencias más allá de las denuncias.

"Tenemos una doble responsabilidad, primero porque no queremos que en el entorno del fútbol profesional se produzcan estas conductas de ninguna manera, y en segundo lugar porque somos una caja resonancia y somos un efecto muy negativo para la sociedad cuando se producen estas conductas", señaló Tebas durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados par hablar sobre los delitos de odio.

Pero el dirigente también dejó claro que deben hacer "autocrítica" porque con "las herramientas" con las que cuentan "en la actualidad" tienen capacidad para "controlar bastante más este fenómeno" e igualmente consideró que "se debe mejorar muchísimo más la conducta de los propios clubes en cuanto al seguimiento de aquellos grupos más proclives a poder cometer estas conductas de odio".

"Tenemos que ser más tajantes también con algunos grupos de aficionados, también quiero decir aquí que en el ámbito legal", añadió Tebas que insistió en que ya presentaron "hace unos meses" ante la Fiscalía "la disolución e ilegalización del 'Frente Atlético'", un tema que "está avanzando en buen criterio", y están "dando instrucciones para que la próxima semana" se haga lo mismo con el 'Frente Boquerón', vinculado al Málaga CF.

El dirigente recordó que el FC Barcelona ha hecho "bien" sacado a su Grada de Animación del estadio. "Decían que se estaban cargando ya de multas, que no podían más y que no las pagaban los de la Grada de Animación", resaltó. En este sentido, reconoció que "la mediación" les podría ayudar a "determinar mucho más o intentar resolver ese problema" con ciertos grupos conflictivos. "Podemos hacer más desde LaLiga y estamos muy concienciados con este tema, creemos que es un problema no sólo del fútbol, es de la sociedad", aseveró.

Tebas explicó que uno de los objetivos es erradicar estos comportamientos controlando a los aficionados "desde que salen hasta que vuelven a casa. "No nos basta en el estadio", admitió, sin olvidar que en España hay una mejor vigilancia. "¿Por qué hay tantos incidentes cuando vienen equipos extranjeros a jugar partidos europeos y no pasa eso en la Liga? Porque hay muchísimo mayor control y vigilancia por parte de nuestra competición y de LaLiga. Somos la Liga con menos incidentes de violencia porque hemos trabajado y seguimos trabajando duramente con esta cuestión", replicó.

FALTA DE COMPETENCIAS

El presidente de LaLiga puntualizó que llevan mucho tiempo luchando contra las conductas de odio y que tardaron "4 o 5 años" en hacer casi desaparecer "los cánticos corales". "Prácticamente ya no existen en los estadios, es una conducta más individual o más de pequeños grupos, pero que sigue siendo igual de grave", subrayó.

"Hay que pensar que a los estadios de España acuden 15 millones de espectadores todas las temporadas y que estamos hablando de conductas que incitan al odio que no superan las 70 en los últimos tres años", detalló, al tiempo que volvió a reclamar tener "más competencias" más allá de las de "denuncia". "Queremos más sanciones, quitar puntos, pero no las tenemos (las competencias)", agregó.

El dirigente resaltó que "la violencia verbal es la antesala a la violencia física" y que por este motivo no quieren que los estadios se conviertan en "teatros" donde sólo haya silencio sino que quieren evitar que sean "un centro de mala educación". "Casualmente en el fútbol somos los más maleducados", expresó.

Tebas manifestó la existencia de cierta desinformación en la gente y los aficionados que les lleva a pensar que "algunos delitos no eran de la gravedad que pueden tener" y que por ello han incidido en la "educación" a través de campañas, y también se refirió a la necesidad de tener "una estrategia en el ámbito institucional y en el legal", y al uso de la tecnología para poder "tener un acceso mayor por parte de los clubes" a la identificación de aficionados que asiduos en estas conductas.

En este punto, habló del tema de la biometría para una mejor identificación de aquellos hinchas que entran en un estadio pese a tenerlo prohibido porque lo han hecho "con el carnet de otra persona". Sin embargo, no pueden porque la Agencia de Protección de Datos les ha informado de que "va contra el reglamento europeo". "Lo tenemos recurrido ante los tribunales y estamos intentando con el Ministerio del Interior hacer una modificación legislativa para intentar colocar estas herramientas porque serían muy útiles", puntualizó.

Tebas tiene claro que hay "delito cuando se pretende la humillación de la víctima" y aclaró respecto a la retirada de símbolos de las gradas que son "temas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "No se han retirado solo de 'ikurriñas', se han retirado en otros lugares de las de España también, y hay muchos lugares que se sacan símbolos que son separatistas o defienden causas separatistas, y no pasa nada", declaró.

El presidente de LaLiga explicó que están viendo qué "ha pasado" con la denuncia del futbolista Alejandro Balde sobre insultos racistas recibidos en el Coliseum de Getafe y que el Real Madrid y LaLiga no pueden hacer "más" en relación a los insultos a varios jugadores del FC Barcelona, entre ellos Lamine Yamal, en el Clásico del Santiago Bernabéu. "El club ha identificado a los cuatro que hicieron el grito y han sido expulsados, y ya han sido puestas las denuncias correspondientes a la policía y estamos ante unas diligencias previas para intentar que sean condenados, que es lo que corresponde", afirmó.

Finalmente, consideró que su organismo no es "nadie para forzar a alguien que diga su conducta sexual" y que desconocía por qué no había futbolistas que hablaban abiertamente si eran homosexuales. "Es una actitud absolutamente personal. El presidente de LaLiga no puede forzar a que la gente declare su condición sexual si no quieren", zanjó.