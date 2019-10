Ter Stegen: "Estamos en el buen camino aunque sufrimos al principio"

Publicado 08/10/2019 15:12:56 CET

Sobre la 'Champions': "Con la victoria ante el Inter lo tenemos en nuestras manos"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, ha manifestado, tras celebrar sus 200 partidos en la portería blaugrana, que el equipo va por "buen camino" después de "sufrir un poco" al inicio de temporada.

"Estamos en el buen camino. Sufrimos un poco al principio, pero los rivales están muy bien preparados, especialmente cuando juegan en casa, pero ahora, aunque siempre se puede mejorar, estamos bien", aseguró en declaraciones a los medios del club.

El internacional cree, además, que en la Liga de Campeones está todo bien encarado. "En la 'Champions' el inicio ha sido bueno, porque jugar en Dortmund no es fácil. Sufrimos, pero volvimos con un punto. Con la victoria ante el Inter, lo tenemos en nuestras manos, debemos aprovechar el momento", argumentó.

Pero esta temporada no es distinta a las anteriores para él en cuanto a que es la clara referencia en la portería, tanto que ha alcanzado ya los 200 partidos. "El primer partido siempre es muy especial y lo disfruté mucho (contra el Apoel, en la 'Champions'). No me pongo nervioso muchas veces, pero ese día lo estaba porque quería hacerlo bien y convencer a la gente", recordó de su estreno.

"Uno de los partidos de los que guardo un mejor recuerdo es la final de la 'Champions' de Berlín (ante la Juventus en 2015), pero también de otros que nos han dado títulos. Al final, estos son los momentos más especiales que puedes vivir como jugador", se sinceró.

El alemán, plenamente integrado al club y a su vida en Barcelona, considera que hacer una parada importante es una sensación que busca. "Como portero vivimos para esos momentos. Si puedo dar mi mejor versión y salvar al equipo en alguna ocasión, mejor para todos", señaló.

"Sé perfectamente en qué he fallado después de los partidos. Somos humanos y siempre podemos cometer algún error, así que lo trato estando muy abierto a las críticas porque quiero mejorar. Nadie quiere fallar, pero este tipo de experiencias son buenas para el futuro", reconoció.

Preguntado por sus 'verdugos', tiene claro que es el 'Rey León'. "Uno de los jugadores que más daño me ha hecho en la Liga es Aduriz, porque me ha marcado varias veces. Estoy contento de que termine su gran carrera, porque ya no me tendré que enfrentarme más a él. Me queda un último partido en la Liga, y espero que no me marque", manifestó con una sonrisa.

"He cambiado especialmente en la experiencia adquirida, aunque también he mejorado mucho en aspectos del juego. Estoy muy contento por haber llegado a esta cifra, la de 200 partidos, que no es habitual. Durante este tiempo, además, he cambiado como persona. Todo lo que tengo alrededor me ha hecho crecer y eso me hace feliz", aportó.

En cuanto a su compañero Leo Messi, Ter Stegen disfruta de alguien "único". "¿Qué puedo decir que no se haya dicho? Siempre intenta que cada uno de nosotros mejore. Es una parte muy grande de este club y nosotros disfrutamos mucho de él", concluyó.