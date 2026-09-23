Ter Stegen no lo pasó bien con sus lesiones porque "empiezas a dudar y nada te hace sentir bien"

BERLÍN 23 Sep. (dpa/EP) -

El portero del Ajax neerlandés y de la selección alemana de fútbol, Marc-André ter Stegen, reconoció abiertamente los problemas psicológicos que supusieron sus largas bajas por lesión porque "empiezas a dudar y nada de te hace sentir bien".

"No puedo decir que no haya tenido dudas en más de una ocasión, sobre todo después de una lesión, especialmente cuando una se suma a la siguiente. Empiezas a dudar y nada te hace sentir bien", afirmó Ter Stegen a los canales RTL/ntv.

Sin embargo, el guardameta del FC Barcelona dejó claro que nunca dudó de que volvería a jugar. "Esa es mi mentalidad y así es como me veo a mí mismo como persona", declaró el alemán, de 34 años, que disputó su último partido internacional en junio de 2025 contra Francia en la Liga de Naciones.

Poco después, Ter Stegen tuvo que retirarse de los terrenos de juego por una lesión en la espalda y, posteriormente, se perdió el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá por otra lesión en el muslo. Durante la larga rehabilitación, reconoció que existieron "altibajos". "Me alegro de que todo sea realmente tal y como me lo había imaginado, y de estar sano ahora mismo, eso es algo que valoro mucho. Y creo que eso se nota aún más cuando has pasado por un periodo tan duro", explicó el portero, actualmente cedido en el Ajax por el Barça.