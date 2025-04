Theo Zwanziger ve sobreseído su caso de evasión fiscal en la concesión a Alemania del Mundial de 2006

FRANKFURT (ALEMANIA), 30 (dpa/EP)

Theo Zwanziger, expresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), vio este miércoles como un tribunal de Frankfurt (Alemania) desestimaba su caso de presunta evasión fiscal relacionada con la adjudicación del Mundial de 2006 que acogió el país.

Un maratón legal de 10 años llegó a su fin para el expresidente de 79 años tras aceptar pagar 10.000 euros a una organización benéfica, sin que hubiese reconocimiento de culpabilidad alguna de un caso que surgió tras las acusaciones de que la DFB, principalmente a través del fallecido Franz Beckenbauer, se hizo con la organización de la Copa del Mundo de 2006 mediante un soborno. La evasión fiscal relacionada con este presunto soborno fue el único delito penal que la fiscalía decidió perseguir.

El tribunal había sugerido previamente un acuerdo, y tanto Zwanziger como la fiscalía de Frankfurt lo aceptaron el día 28 del juicio. "Estoy satisfecho con la decisión y puedo caminar por el país con la cabeza bien alta", declaró el exdirigente a la prensa.

En septiembre del año pasado, el caso contra otro expresidente de la DFB, Wolfgang Niersbach, también fue sobreseído a cambio de un pago de 25.000 euros. Asimismo, el exsecretario general de la DFB, Horst R. Schmidt, llegó a un acuerdo a finales de la semana pasada para poner fin al proceso aceptando pagar 65.000 euros a una organización benéfica. Todos los acusados habían negado sistemáticamente las acusaciones.

El abogado de Zwanziger, Hans-Jörg Metz, declaró que "las observaciones del tribunal en sus últimas conclusiones y con las que la fiscalía coincidió en gran medida dejaron claro que Theo Zwanziger no engañó a nadie, no ocultó nada y que no es un evasor fiscal". "Theo Zwanziger era la persona equivocada en el banquillo de los acusados", añadió.

Metz enfatizó que el expresidente no había comprado su salida del caso. "En cambio, el actual procedimiento brindó la oportunidad de alcanzar una resolución definitiva tras casi 10 años de investigaciones y procedimientos legales tanto en Suiza como en Alemania", declaró el abogado.

También señaló que la relativamente pequeña suma destinada a la beneficencia "guarda una proporción adecuada con las cantidades requeridas para los sobreseimientos de Wolfgang Niersbach, que fueron más del doble, y Horst R. Schmidt, que fueron mucho mayores".

Sin embargo, el caso contra la DFB como organización continúa. En esencia, el juicio se centra en un pago de 6,7 millones de euros realizado por la DFB a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, en abril de 2005.

Según la fiscalía de Frankfurt, sede de la DFB, esta cantidad fue reclamada indebidamente como gasto empresarial por la federación al año siguiente, lo que resultó en una evasión fiscal de 2,7 millones de euros.

La fiscalía afirma que la FIFA transfirió los 6,7 millones de euros ese mismo día a una cuenta perteneciente al difunto empresario Robert Louis-Dreyfus, una transacción supuestamente por el reembolso de un préstamo que Beckenbauer recibió del francés en 2002.

Entretanto, el dinero se transfirió a una cuenta de una empresa en Catar perteneciente a Mohamed bin Hammam, exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA que votó sobre los derechos de sede. Según la jueza Eva-Marie Distler, presidenta del tribunal, este pago también fue un "soborno" para obtener una subvención de la FIFA para cubrir los gastos de la Copa del Mundo.