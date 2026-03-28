Thiago Pitarch: "Mi sueño es debutar con la absoluta"

Thiago Pitarch con el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Sub-19 Thiago Pitarch ha asegurado que su sueño es "debutar con la absoluta" y "ganar títulos", y que trabaja para ello "todos los días", y ha reconocido que está "viviendo un sueño" al poder contar con protagonismo tanto en el conjunto blanco como en la selección.

"Obviamente, (mi sueño es) debutar en la absoluta y ganar títulos, si se puede. Trabajo para ello todos los días, si estoy aquí es porque quiero llegar hasta ahí arriba. Poco a poco", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Además, el futbolista del Real Madrid se mostró "muy contento" por su momento actual. "Estoy viviendo un sueño tanto con mi club y ahora mismo jugando con la selección. Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo. Llevo trabajando desde que empecé a jugar al fútbol, es mi sueño, he luchado por eso todos los días que he ido a entrenar, todos los días que he ido a jugar un partido, y ahora mismo lo estoy cumpliendo", indicó.

En este sentido, reconoció que lo lleva "con mucha naturalidad, intentando no pensarlo mucho". "Somos una familia bastante humilde, no nos lo estamos creyendo. Igual que siempre. Mis amigos sí que flipan un poco más, pero muy bien. Están cerca de mí, apoyándome siempre, y tratándome como si fuese uno más", manifestó.

"Parece que soy la estrella, pero yo quiero ser uno más, no tener más importancia que cualquier otro de mis compañeros, y así lo vivo. Me han dado mucho la enhorabuena y la verdad es que hay muy buen grupo en esta selección. Mucha risa, muchas bromas entre nosotros y yo creo que eso se ve reflejado luego en el campo", prosiguió.

Pitarch habló también del ambiente con sus compañeros. "A mí me gusta estar todo el rato de buen rollo, bromear con mis compañeros, sobre todo a hacer migas con esa gente a la que no ves día a día. A los del Madrid les veo todas las semanas y todos los días, pero me gusta estar con gente con la que no estoy en el día a día y hacer migas, que al fin y al cabo eso es lo que te llevas para el futuro", subrayó.

Por último, desgranó cómo es un día de su vida. "Entrenar, ir a la clase luego y volver a entrenar al día siguiente, todo el día la misma rutina. Estoy estudiando segundo de bachillerato. Estamos sacando un título, que siempre es importante tener algo", finalizó.