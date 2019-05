Todos los cabezas de serie, contra las cuerdas en cuartos de final

Publicado 11/05/2019 21:19:43 CET

ElPozo Murcia, Osasuna Magna y Movistar Inter, que por este orden son cabezas de serie número 2, 3 y 4 en los 'playoffs' por el título de Primera División, han perdido respectivamente sus encuentros iniciales de cuartos de final ante Ribera Navarra (3-2), Jaén Paraíso Interior (6-3) y Palma Futsal (2-1).

Si en el turno del pasado viernes ya saltó la sorpresa con la derrota del Barça Lassa en la cancha del Levante UD (5-3), la tanda sabatina dejó contra las cuerdas a otros favoritos al título. A sabiendas de que cada cruce se resuelve al mejor de tres partidos, los cabezas de serie afrontarán en casa pero sin margen sus citas del próximo fin de semana.

El triunfo del Aspil Vidal Ribera Navarra se fraguó en la primera mitad, con los goles de Sergio González y de 'Lucas' Mesa en dos fogonazos seguidos; y otro tanto de Ferrán Plana (31') mantuvo a raya cualquier conato de remontada de ElPozo, tras los inertes goles de Miguelín Sayago y de Álex Yepes.

Por otra parte, la goleada del Jaén tuvo recompensa doble ya que se trató también de una remontada. Del 1-2, que había llegado con una diana de Eric Martel (8'), se pasó finalmente al abultado 6-3 que deleitó a los aficoinados locales en el Pabellón La Salobreja.

Por último, el duelo con más tensión se vivió en Palma. Ahí, un doblete de Felipe Paradynski fue superior al gol de Humberto De Araújo para el Inter, en plena depresión tras no haber cuajado buenas actuaciones ni en la 'Final Four' de la Liga de Campeones ni tampoco en la 'Final Four' de la Copa del Rey.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE PARTIDOS.

-CUARTOS DE FINAL / 1º.

-Viernes.

Levante UD - Barça Lassa 5-3.

-Sábado.

Aspil Vidal Ribera Navarra - ElPozo Murcia 3-2.

Jaén Paraíso Interior - Osasuna Magna 6-3.

Palma Futsal - Movistar Inter 2-1.